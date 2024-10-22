BM, Beyrut'taki Hastane Saldırısını Kınadı - Son Dakika
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BM, Beyrut'taki Hastane Saldırısını Kınadı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, İsrail'in hastaneye saldırısını dehşet verici buldu ve sivil koruma çağrısında bulundu.

22.10.2024 20:47
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Devlet Hastanesi'ne saldırmasının "dehşet verici" olduğunu belirterek, sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Türk, İsrail'in Beyrut'taki Refik Hariri Devlet Hastanesi çevresini hedef alan saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İsrail tarafından Refik Hariri Devlet Hastanesi yakınında gerçekleşen saldırı dehşet verici." ifadesini kullanan Türk, saldırının 4'ü çocuk en az 18 kişinin ölümüne ve 60 kişinin yaralanmasına yol açtığını bildirdi.

Türk, sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerine saygı gösterilmesi gerektiğini de vurguladı.

Askeri operasyonların yürütülmesinde sivil can kayıplarını, onların yaralanmasını ve sivil nesnelere verilen zararı önlemek ve en aza indirmek için tüm önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizen Türk, "Hastaneler, ambulanslar ve sağlık personelleri; yaralılar ve hastalar için hayat kurtarma işlevi nedeniyle uluslararası insancıl hukuk kapsamında özel olarak korunuyor." ifadelerini kullandı.

Türk, BM'nin çatışmaların derhal durdurulması çağrısını tekrarlayarak, tüm taraflara seslenerek sivillerin korunmasının mutlak en büyük öncelik olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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