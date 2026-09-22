BM'de Filistin görüşülürken İsrail Gazze'yi vurdu, 2 Filistinli öldü, biri çocuk 4 yaralı - Son Dakika
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BM'de Filistin görüşülürken İsrail Gazze'yi vurdu, 2 Filistinli öldü, biri çocuk 4 yaralı

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BM 81. Genel Kurulu'nda Filistin görüşülürken İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürdü. Gazze'nin et-Tuffah Mahallesi'ndeki saldırıda 2 Filistinlinin cansız bedeni ile biri çocuk 3 yaralı Şifa Hastanesi'ne getirildi, Han Yunus'ta da bir kadın yaralandı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, biri çocuk 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda Filistin görüşülürken, İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam ediyor.

Bölgedeki AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail ordusunun kuzeydeki Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 2 Filistinlinin cansız bedeni ile biri çocuk 3 yaralı Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Görgü tanıkları da İsrail'in Tuffah Mahallesi'nde bir kahvehane yakınını insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını aktardı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir sivil aracı İHA'yla hedef aldı.

Sabah saatlerinde Han Yunus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın yaralandı.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkes yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ordusu bölgeye sık sık saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BM'de Filistin görüşülürken İsrail Gazze'yi vurdu, 2 Filistinli öldü, biri çocuk 4 yaralı - Son Dakika
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