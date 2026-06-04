BM'den ABD-İran Gerilimi Uyarısı - Son Dakika
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BM'den ABD-İran Gerilimi Uyarısı

BM\'den ABD-İran Gerilimi Uyarısı
04.06.2026 11:46
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Guterres, ABD ile İran arasındaki saldırılardan endişeli, tarafları itidale çağırdı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 4 Haziran (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, ABD ile İran arasında gece boyunca yaşanan karşılıklı saldırılar ve İran'ın Kuveyt ile Bahreyn'i hedef aldığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduğu bildirildi.

Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric çarşamba günkü basın toplantısında, BM Genel Sekreteri'nin "sivil kayıplara ilişkin haberlerden derin rahatsızlık duyduğunu" belirtti.

Sözcü, "Genel Sekreter, tüm taraflara azami itidal göstermeleri ve devam eden diplomatik çabaları baltalama riski taşıyan her türlü gerilimin tırmanmasından kaçınmaları çağrısında bulunuyor" diyerek, tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Guterres'in sivil altyapıya yönelik tüm saldırıları kınadığını ve uluslararası insani hukukun sivil hedeflerin vurulmasını kesinlikle yasakladığını hatırlatan Dujarric, tüm tarafları uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye ve sivilleri korumak için mümkün olan tüm önlemleri almaya çağırdığını söyledi.

Sözcü, "Genel Sekreter, Pakistan'ın öncülüğünde yürütülenler de dahil olmak üzere devam eden tüm arabuluculuk çabalarına tam desteğini bir kez daha vurgulayarak, tüm tarafları diplomatik girişimlere yapıcı ve iyi niyetle katılmaya çağırıyor" dedi.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

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