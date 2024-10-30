BM'den Bangladeş'teki Protestolar için Soruşturma Çağrısı

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Bangladeş'teki öğrenci protestolarındaki şiddet olaylarının ve hak ihlallerinin "kapsamlı" şekilde soruşturulması gerektiğini belirtti.

Bangladeş'e iki günlük ziyaretini tamamlamasının ardından başkent Dakka'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türk, ülkede yüzlerce kişinin öldüğü öğrenci protestolarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türk, söz konusu protestolardaki şiddet olaylarının ve hak ihlallerinin "kapsamlı" şekilde soruşturulması gerektiğini belirtti.

BM Komiseri, protestoculara ve aralarında çocukların da olduğu diğer kişilere yönelik şiddete ilişkin adalet arayışının "öncelik" olduğunu söyledi.

Türk, Bangladeş'teki geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus'un yanı sıra birçok hükümet yetkilisiyle bir araya gelmiş ve hastanede tedavi gören protestocuları da ziyaret etmişti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.