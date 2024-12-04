BM\'den Çad\'a 5 Milyon Dolar Acil Yardım

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 4 Aralık (Xinhua) -- BM salı günü Çad'a sığınan Sudanlı mültecilere yönelik insani müdahaleyi desteklemek üzere 5 milyon ABD doları tutarında acil yardım tahsis etti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'ın BM'nin Merkezi Acil Müdahale Fonu'ndan tahsisatı yaptığını söyledi.

OCHA'dan yapılan açıklamada, "Yeni fon, BM kuruluşlarını ve ortaklarını, hem Sudanlı mültecilere hem de Çad'daki ev sahibi topluluklara sağlık, su, gıda ve barınma desteği gibi insani yardım sağlamalarında destekleyecek" dedi.

Ofis, Sudan'ın batı Darfur bölgesindeki çatışmaların tırmanmasının ardından, Sudan'dan Çad'a sığınanlarının sayısının Eylül ve Ekim aylarında arttığını ve 70.000'i aşkın kişinin daha yerinden edildiğini belirtti.

OCHA, geçen yılın Nisan ayında Sudan'da çatışmaların başlamasından bu yana 700.000'i aşkın kişinin Çad'a geçiş yaptığını söyledi.