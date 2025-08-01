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BM'den Esir Takası ve Barış Çağı

01.08.2025 22:38
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BM, Rusya-Ukrayna savaşında esir muamelesinin insani hukukla uyumlu olmasını ve esir takasını teşvik etti.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna'nın savaş esirlerine yönelik muamelelerinin, uluslararası insancıl hukuk yükümlülükleriyle uyumlu olması gerektiğini belirterek, "Ayrıca, tüm esirlerin evlerine dönebilmesi için karşılıklı esir takasının sürdürülmesini teşvik ediyoruz." açıklamasını yaptı.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, Rusya'nın geçen hafta düzenlenen BMGK oturumundan bu yana Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sürdüğünü belirterek, "Bu devam eden korkunç Rus saldırıları kesinlikle kabul edilemez." vurgusunu yaptı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) verilerine göre, Rusya'nın Şubat 2022'de BM Şartı ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak başlattığı kapsamlı işgalin başlangıcından 30 Haziran'a kadar toplam 13 bin 580 sivili öldüğünü kaydeden Jenca, 34 bin 115 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Jenca, diğer taraftan Rusya'ya bağlı Belgorod, Bryansk, Kursk ve Rostov bölgelerinde de sivil kayıpların bulunduğuna dair bilgi geldiğini belirterek, "BM, bu raporları doğrulama konumunda olmasa da, Ukrayna'nın düzenlediği bildirilen saldırıların Rusya'daki sivil nüfus üzerindeki artan etkisinden endişe duymaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların uluslararası hukuk tarafından yasaklandığını ve nerede meydana gelirse gelsin bu saldırıların derhal sona ermesi gerektiğini bir kez daha yineleyen Jenca, tarafların savaş esirlerine yönelik muamelesinin de uluslararası insancıl hukuk yükümlülüklerini ihlal etmemesi gerektiğinin altını çizdi.

"Esir takası sürdürülmeli"

Jenca, "Ayrıca tüm esirlerin evlerine dönebilmesi için karşılıklı esir takasının sürdürülmesini teşvik ediyoruz." dedi.

Ukrayna halkının neredeyse 3,5 yıldır akıl almaz dehşetler, ölümler, yıkım ve felaketlere katlandığına dikkati çeken Jenca, "Bu kabusun acilen sona ermesi gerek." vurgusunu yaptı.

Jenca, "Bu nedenle, adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa giden yolu açacak şekilde, derhal, koşulsuz ve tam bir ateşkes sağlanması yönündeki acil çağrımızı yineliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna ile Rusya arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği 4 Temmuz'da yeni bir esir asker ve sivil takasının daha yapıldığı bildirilmişti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulmuş cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Hukuk, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Esir Takası ve Barış Çağı - Son Dakika

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