BM'den Filistin Hakları İhlalleri Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM'den Filistin Hakları İhlalleri Uyarısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, İsrail'in Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerine dikkat çekti.

26.02.2025 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "57 yıldan uzun bir süredir Gazze ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki insanlar İsrail işgali altında yok ediliyor." dedi.

Türk, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 58. oturumunda, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki insani duruma ilişkin yapılan interaktif diyalog toplantısında, İnsan Hakları Ofisi'nin raporunu sundu.

İşgal altındaki Filistin topraklarında krizden geçilen bir dönüm noktasında olduklarını dile getiren Türk, kırılgan bir ateşkes yaşandığını, bunun Gazze halkının nefes alması ve hayat kurtarıcı insani yardımların ulaştırılmasını sağladığını ifade etti.

Türk, "57 yıldan uzun bir süredir Gazze ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki insanlar, İsrail işgali altında yok ediliyor. Bu insanlar, kendi kaderini tayin etme hakkından, hareket özgürlüğüne ve yeterli bir yaşam standardına kadar en temel insan haklarından mahrum bırakıldı. Gazze'de, toplu cezalandırmaya varan ablukalara maruz kaldılar. Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimler ve şiddet, uluslararası hukuku ihlal ederek onlarca yıldır artıyor ve son 3 yılda önemli bir artış oldu. Bu ihlallerin çoğu cezasız kaldı." dedi.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik başlattığı saldırıları eleştiren Türk, hiçbir durumun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerini sürekli ihlal eden korkunç bir şekilde yürütmesini haklı çıkarmayacağının altını çizdi.

Türk, "Gazze Sağlık Bakanlığına göre, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 48 binden fazla kişi öldürüldü. 35 binden fazla çocuk, bir veya her iki ebeveynini kaybetti. 1054'ten fazla sağlık personeli öldürüldü, birçoğu da İsrail ordusu tarafından yaralandı veya gözaltına alındı. En az 277 BM personelinin yanı sıra 200 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü. Temel altyapının 3'ten 2'sinden fazlası yok edildi veya hasar gördü. Gazze genelinde sivil yaşamın temel özelliklerine verilen zarar çok büyük." diye konuştu.

İsrail'in "işgalci güç olarak" yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve uyguladığı kısıtlamaların insani bir felakete yol açtığını vurgulayan Türk, nüfusun yaklaşık yüzde 90'ının birden fazla kez yerinden edildiğini belirtti.

Türk, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gereksiz ve orantısız güç kullanımını artırdığını belirterek, mülteci kamplarının yok edildiğini, insanların hareketinin ciddi şekilde kısıtladığını ve 10 binlerce kişinin yerinden edildiğini söyledi.

"Batı Şeria'nın kuzeyinde birçok kişi artık acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Tutuklulara yönelik işkence ve kötü muamele, her tarafta devam eden ve korkunç bir durum oldu." ifadesini kullanan Türk, sunduğu raporun, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki uluslararası insan hakları ihlallerinin ve bunlar için anlamlı bir hesap verebilirliğin olmamasının durumunu özetlediğini kaydetti.

"Filistin halkının kendi geleceğini belirlemesi gerekir"

Türk, "İsrail'in savaş araçları ve yöntemleri, şaşırtıcı düzeyde can kaybına ve yıkıma neden oldu, savaş suçları ve diğer olası vahşet suçlarının işlenmesi konusunda endişelere yol açtı. Örnek olarak İsrail yetkilileri tarafından tutuklulara yönelik kötü muamele nedeniyle sınırlı sayıda soruşturma ve iddianame düzenlendi. İsrail adalet sisteminin, özellikle Gazze'de veya Batı Şeria'da Filistinlilerin yasa dışı öldürülmesiyle ilgili olarak, uluslararası standartlara uygun olarak tam hesap verebilirlik sağlama kapasitesi ve iradesi konusunda ciddi şüpheler var." değerlendirmesinde bulundu.

Çatışmanın acilen sona ermesine, tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılmasına, keyfi olarak tutulanların serbest bırakılmasına ve Uluslararası Adalet Divanı tarafından onaylandığı gibi İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığının mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Türk, "Ateşkes sürdürülmeli. Her aşama her iki tarafça iyi niyetle ve tam olarak uygulanmalı. Hepimiz bunun üzerine inşa etmek, sürdürülebilir bir barışa giden bir yol yaratmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Filistin halkının kendi geleceğini belirlemesi gerekir." dedi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Filistin Hakları İhlalleri Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ayaklarını denk al“ çıkışına CHP’den zehir zemberek yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ayaklarını denk al" çıkışına CHP'den zehir zemberek yanıt
19:15 Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye’yi durdurmamız imkansız Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye'yi durdurmamız imkansız
19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
17:44 Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
08:41 Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemilere kapandı Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemilere kapandı
08:28 Aybüke Pusat ile Furkan Andıç’tan aşk pozları Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'tan aşk pozları
08:25 Fatih Terim’den Arabistan’da bir ilk Fatih Terim'den Arabistan'da bir ilk
08:16 Şili’de ülkenin yüzde 99’unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi Şili'de ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi
08:14 Kiracılara otopark yasağı tartışmayı alevlendirdi Site yönetimi böyle bir karar alabilir mi Kiracılara otopark yasağı tartışmayı alevlendirdi! Site yönetimi böyle bir karar alabilir mi?
08:14 Sergen Yalçın şampiyonu şimdiden ilan etti Sergen Yalçın şampiyonu şimdiden ilan etti
07:53 Tamer Karadağlı’dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 21:37:32. #1.13#
SON DAKİKA: BM'den Filistin Hakları İhlalleri Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.