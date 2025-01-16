BM'den Gazze'de Ateşkes Tepkisi

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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

IOM, İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'de ateşkes ilanını memnuniyetle karşılıyor, tüm tarafları, sivillerin güvenliğini ve refahını ön planda tutmaya, şiddete ve acıya son vermeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki insani krizin kırılma noktasına ulaştığına işaret edilen açıklamada, burada hastanelerin yıkıldığı, tıbbi malzemelerin ve gıda stoklarının tükendiği kaydedildi.

Açıklamada, "BM Dünya Gıda Programı (WFP) özellikle kuşatma altındaki Gazze'nin kuzeyi için kıtlık uyarısında bulundu. Aileler barınak ve temel yardımdan yoksun. Bu durum da onları soğuğa maruz bırakıyor. Bu kış en az 8 yenidoğan trajik bir şekilde hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdi." ifadelerine yer verildi.