BM'den Gazze Hastaneleri İçin Uyarı - Son Dakika
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BM'den Gazze Hastaneleri İçin Uyarı

BM\'den Gazze Hastaneleri İçin Uyarı

BM, Gazze'deki hastanelerin korunması gerektiğini ve saldırıların savaş suçu olarak incelenmesi gerektiğini belirtti.

02.01.2025 22:16
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki hastanelerin durumuna ilişkin, "Hastaneler kesinlikle hedef alınmamalıdır." açıklamasında bulundu.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, AA muhabirinin, "Önde gelen kişiler, liderler, doktorlar ve bazı BM uzmanları tarafından sosyal medyada 'Dr. Hüsam Ebu Safiyye'ye özgürlük' ve 'Gazze'deki soykırımı durdurun' sloganlarıyla bir kampanya başlatıldı. BM de Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması çağrısında bulunuyor mu? Genel olarak Gazze'de hastanelere yönelik saldırıların savaş suçu olarak soruşturulması gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorularını yanıtladı.

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yarın acil oturumla Gazze'deki hastanelerin durumunu görüşeceğini aktaran Haq, durumla ilgili daha detaylı bilgi edineceklerini ifade etti.

Haq, hastane personelinin güvenliği hakkında endişeleri bulunduğunu kaydetti.

"Hastaneler kesinlikle hedef alınmamalıdır." diyen Haq, tüm taraflara hastanelere saldırmak ve zarar vermekten kaçınmaları çağrısında bulundu.

Haq, aynı zamanda yaralılar ve hastaların hayatlarının korunması gerektiğinin altını çizerek, Gazze'de halihazırda 12 bin kişinin tıbbi tahliye beklediğini kaydetti.

İnsani yardımlara yönelik kısıtlamalar

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) İsrail'in "tahliye emirlerinin" Gazze Şeridi'nin yüzde 80'inden fazlasını kapsadığını bildirdiğini aktaran Haq, insani yardım örgütlerinin giderek daha fazla kısıtlandığına dikkati çekti.

Haq, aralık ayının insani yardımlar açısından en fazla kısıtlamanın kayda geçtiği ay olduğunu, bu süreçte İsrail'in BM'nin insani yardım operasyon taleplerinin yüzde 39'una doğrudan karşı çıktığını, yüzde 18'ini engellendiğini ve yüzde 18'ini de sahada kısıtladığını bildirdi.

Haq, İsrail'in 6 Ekim 2024'ten bu yana Gazze'nin kuzeyine girişlerine izin vermediğini kaydetti.

Al Jazeera'nın yasaklanması

Filistin yönetiminin Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma ve tüm çalışmalarını geçici olarak durdurma kararına ilişkin ise Haq, Al Jazeera dahil tüm basın kuruluşlarının hiçbir engel olmadan görevlerini yerine getirebilmesi gerektiğini söyledi.

Haq, gazetecilere yönelik tüm engellerin kaldırılmasını desteklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM'den Gazze Hastaneleri İçin Uyarı - Son Dakika

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