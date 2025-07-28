BM'den Gazze'ye Hava Yardım Uyarısı - Son Dakika
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BM'den Gazze'ye Hava Yardım Uyarısı

28.07.2025 19:52
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BM, Gazze'ye havadan yardımın riskli olduğunu ve karadan yardımın şart olduğunu bildirdi.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'ye havadan yardım indirmenin sahadaki insanlar için riskler barındırdığı uyarısında bulunarak, bu yöntemin son çare olarak kullanılması gerektiğini, karadan yardımın gerekli olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Gazze'deki duruma ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in dün BM'nin 17 insani yardım girişiminden sadece 8'ine izin verdiğini aktaran Haq, yardımların girişine yönelik uzun süredir devam eden kısıtlamaların halk arasında güven eksikliğine yol açan öngörülemez bir ortam oluşturduğuna dikkati çekti.

Haq, "Bu durum, birçok yardım konvoyumuzun aç ve çaresiz insanlar tarafından doğrudan boşaltılmasına neden oldu. Dün, açlıktan bitkin insanlar, gıda malzemelerini hedeflenen noktalara ulaşmadan önce boşalttı. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu durumu hafifletmenin tek yolu, belli bir süre boyunca sürekli bir yardım akışının sağlanmasıdır. Bu, ateşkes döneminde açıkça görüldü, o dönemde bu tür olaylar yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

Dün Gazze'ye havadan yardım indirildiği sırada çadırların üzerine paketlerin düşmesi nedeniyle sahadaki bazı sivillerin yaralandığını belirten Haq, BM'nin her türlü yardımı memnuniyetle karşıladığını ancak havadan indirme yöntemine son çare olarak başvurulması gerektiğini söyledi.

Haq, BM'nin havadan yardım indirme operasyonlarına katılmadığını kaydederek, "Havadan yardımlarla, kara konvoyları aracılığıyla ulaştırılabilecek miktardan daha fazla yardım göndermek mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Gazze'ye Hava Yardım Uyarısı - Son Dakika

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