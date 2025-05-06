BM'den Gazze'ye yardım eleştirisi - Son Dakika
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BM'den Gazze'ye yardım eleştirisi

BM, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardımı kontrol etme planını eleştirerek bunu kasıtlı bir girişim olarak nitelendirdi.

06.05.2025 17:49
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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrailli yetkililerin, Gazze'ye yönelik insani yardım planına tepki göstererek, İsrail'in, insani yardımı silah olarak kullanmak için kasıtlı girişimde bulunmakla eleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Laerke, iki aydan uzun süredir yardımların ulaşmadığı Gazze'ye, sınırların yeniden açılması durumunda yalnızca İsrail ordusunun belirlediği koşullar altında yardım ulaştırılmasının istendiğini belirtti.

Temel insani ilkelere uymayan söz konusu planı kabul etmediklerini belirten Laerke, "Tarafsızlık ve yardımın bağımsız bir şekilde ulaştırılması gibi temel insani ilkelere uymayan bu teklif ve planı kabul etmiyoruz. BM kuruluşları ve sivil toplum örgütlerine sunulan şey, ihtiyaç duyulanın tam tersi; tedarikleri daha fazla kontrol etmek ve kısıtlamak için tasarlanmış gibi görünüyor. Bu, insani yardımı bir silaha dönüştürmeye yönelik kasıtlı bir girişimdir." dedi.

Laerke, gıda sektöründe çalışan ortaklarının Gazze'de ellerinde bulunan tüm malzemeleri dağıttıklarını bildirdi.

Gazze'deki insanların çöpleri karıştırarak yenilebilir bir şeyler bulmaya çalıştığını duyduklarını aktaran Laerke, "Bu, yaşananların sert, acımasız ve insanlık dışı gerçekliğidir." ifadelerini kullandı.

İsrail basını, hükümetin, Gazze'ye girecek insani yardımın İsrail ordusunun koordinasyonunda ABD'li özel şirketlerle yapılmasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM'den Gazze'ye yardım eleştirisi - Son Dakika

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