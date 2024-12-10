BM'den Haiti'deki Çete Şiddetine Tepki

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 10 Aralık (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Haiti'de devam eden çete şiddetini ve yaşanan can kayıplarını kınayarak, kapsamlı bir soruşturma çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri'nin sözcüsü Stephane Dujarric, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Guterres'in 6-8 Aralık tarihleri arasında Cite Soleil'de silahlı bir çetenin 127'si yaşlı erkek ve kadın olmak üzere en az 184 kişiyi öldürdüğü bildirilen can kayıplarını şiddetle kınadığını söyledi.

Açıklamada, Genel Sekreter'in, bu korkunç saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ve başsağlığı dileklerini ilettiği ifade edildi.

Guterres, Haitili yetkilileri kapsamlı bir soruşturma başlatmaya, bu ve diğer tüm insan hakları ihlallerinin sorumlularının adalet önüne çıkarılmasını sağlamaya çağırdı.

Guterres, üye devletlere Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonu'na, Haiti Ulusal Polisi'ne çete şiddetiyle mücadelede başarılı bir şekilde yardımcı olmak için gereken mali ve lojistik desteği sağlamaları yönündeki ısrarlı çağrısını yineledi. Genel Sekreter ayrıca tüm Haitili paydaşları, siyasi geçiş sürecinde daha hızlı ilerlemeye çağırdı.