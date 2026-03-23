BM'den İsrail'e Kınama
BM'den İsrail'e Kınama

23.03.2026 21:23
BM Genel Sekreteri Guterres, Batı Şeria'daki İsrailli saldırıları kınadı, acil önlem çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son saldırılarını kınadığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri aktardı.

Dujarric, "Genel Sekreter'in, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli işgalcilerin Filistinlilere ve onların mülklerine yönelik son saldırılarını kınadığını size söyleyebilirim." dedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere dikkati çeken Dujarric, şiddetlenen saldırıların ölümlere, yaralanmalara ve ciddi hasarlara yol açtığını belirtti.

Dujarric, bu tür saldırıların zaman zaman tüm toplulukların yerinden edilmesine de neden olduğunu söyledi.

"Genel Sekreter, İsrail yerleşim birimlerinin ve bunlarla ilişkili altyapının hiçbir hukuki geçerliliğinin olmadığını yineliyor." diyen Dujarric, bu yapıların ilgili BM kararları dahil, uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu kaydetti."

Dujarric, işgal altındaki Batı Şeria'da endişe verici boyutlara ulaşan durumun acilen yatıştırılması ve siviller ile mülklerine yönelik saldırılara son verilmesi talebinde bulunarak, Guterres'in bölgedeki mevcut gidişatı tersine çevirmek amacıyla somut tedbirler uygulanması çağrısını aktardı.

İsrail'in işgalci güç sıfatıyla Filistinli nüfusu koruma sorumluluğu taşıdığını hatırlatan Dujarric, Tel Aviv yönetiminin bu saldırılardan sorumlu olanlardan hesap sorması gerektiğine dikkati çekti.

Filistinli yetkililerin açıkladığı resmi verilere göre, yalnızca şubat ayında yasa dışı yerleşimciler Batı Şeria genelinde 511 saldırı gerçekleştirdi, bu saldırılarda 7 Filistinli silahla vurularak öldürüldü.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den İsrail'e Kınama - Son Dakika

SON DAKİKA: BM'den İsrail'e Kınama - Son Dakika
