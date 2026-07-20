BM'den İsrail'e Kınama

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria topraklarında hafta sonu Filistinlilere saldıran İsrailli işgalcilerin eylemlerini "kınadığını" ve "faillerin hesap vermesi" gerektiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında, Orta Doğu'da özellikle ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimi değerlendirdi.

Batı Şeria'da İsrailli işgalcilerin, Filistinlilere yönelik saldırılarının tırmanışa geçtiği konusunda uyarıda bulunan Dujarric, "Bu saldırılar can kayıplarına, maddi hasara ve yerinden edilmelere yol açmaya devam ediyor." dedi.

Dujarric, cumartesi günü, Batı Şeria'daki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından "2 Filistinlinin öldürüldüğü ve diğerlerinin yaralandığı bir saldırının kayıt altına alındığını" bildirdi.

Bu saldırılara "İsrail güçlerinin de eşlik ettiğine" değinen Dujarric, İsrailli işgalcilerin Ramallah kenti yakınlarındaki Deyr Cerir beldesindeki halkın koyunlarına el koymaya çalıştığını ve bunun sonucunda Filistinli sakinlerle çatışmaların yaşandığını aktardı.

Dujarric, "Aynı gün gerçekleşen bir başka saldırıda ise yerleşimciler, Nablus bölgesindeki Tel köyünde tarım arazisi üzerinde bulunan bir Filistinlinin evi ateşe verildi ve 5 kişilik bir ailenin yerinden edilmesine neden oldu." ifadesini kullandı.

"Yerleşimcilerin (İsrailli İşgalcilerin) Filistinli topluluklara yönelik tüm bu saldırılarını kınıyoruz." diyen Dujarric, BM'nin işgal altındaki Filistin topraklarının genelinde "Filistinlilerin korunması gerektiğini" bir kez daha vurguladığını belirtti.

Dujarric, "Ölümler ve şiddet son bulmalı, failler ise hesap vermelidir." dedi.

İsrail'den Gazze'de yeni tahliye kararı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İsrail makamlarının Gazze Şeridi'nde yeni bir tahliye kararı aldığı bilgisini aktardı.

Dujarric, "İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), hafta sonu İsrail makamlarının, Gazze Şehri'nin doğusunda, İsrail tarafından oluşturulan ve 'Sarı Hat' olarak adlandırılan hattın yakınında yaşayan aileler için yerinden edilme emirleri yayımladığını bildirdi." diye konuştu.

"Çadırları yıkılan 30'dan fazla ailenin yerinden edildiğini" belirten Dujarric, BM'nin, bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu ortaklarıyla bu ailelerin ihtiyaçlarını değerlendirdiğini ve su bidonu, battaniye, yatak gibi çeşitli yardımların ulaştırılması için hazırlık yaptıklarını kaydetti.