BM'den İsrail'e UNRWA Uyarısı

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GAZZE, 30 Ekim (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir sığınma evi, 29 Ekim 2024.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklayan yeni düzenlemelere ilişkin endişelerini dile getiren bir mektup gönderdi.

İsrail parlamentosu, Pazartesi günü UNRWA'nın ülkede faaliyet göstermesini yasaklayan ve İsrailli yetkililerin ajansla herhangi bir temas kurmasını engelleyen iki yasayı kabul etmişti. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)