BM'den İsrail'in İdam Yasasına Tepki

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam cezası yasasını kınadı ve karşı durdu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail Meclisinde kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına her koşulda karşı olduklarını yineledi.

Al-Kheetan, AA muhabirinin "İsrail Meclisi, Filistinli esirler için idam cezası yasasını onayladı. Bu karara tepkiniz nedir? Bu adımın uluslararası hukuka nasıl zarar vereceğini düşünüyorsunuz?" sorusunu yazılı yanıtladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, ocakta bu yasa tasarısını yürürlüğe koyma planlarından vazgeçmeleri yönünde İsrail yetkililerine çağrıda bulunduğu ve önerilerin birçok düzeyde uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirttiği yönündeki açıklamasını hatırlatan Al-Kheetan, "Yüksek Komiserin çağrısını ve BM'nin her koşulda idam cezasına karşı duruşunu yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail Meclisi, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 kabul oyuyla onaylamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 14:15:24. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.