BM'den İsrail-Lübnan Gerginliğine Endişe
BM'den İsrail-Lübnan Gerginliğine Endişe

24.03.2026 21:25
BM, İsrail'in Litani Nehri'ni yeni sınır olarak belirleme söylemlerinden endişe duyuyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrailli yetkililer tarafından dile getirilen Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin yeni İsrail-Lübnan sınırı olması gerektiği söylemlerinden endişe duyduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Lübnan'da Hizbullah ve İsrail arasındaki tırmanan söylemleri ve devam eden düşmanlıkları büyük bir endişeyle izlemeye devam ettiklerini kaydeden Dujarric, ülkede şu anda 370 bine yakını çocuk olmak üzere 1 milyondan fazla insanın yerinden edilmiş durumda olduğunu kaydetti.

Dujarric, sahadaki BM çalışanlarının, Lübnan genelinde İsrail'in hava saldırılarının ve buna bağlı olarak kitlesel yer değiştirmelerin devam ettiğini bildirdiğini aktardı.

AA muhabirinin, İsrailli yetkililerin Lübnan'daki Litani Nehri'nin yeni İsrail-Lübnan sınırı olması gerektiği yönündeki söylemleriyle ilgili sorusuna Dujarric, "Evet, bu artan söylemlerden endişe duyuyoruz. Süregelen askeri faaliyetlerden endişe duyuyoruz. Lübnan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir." dedi.

Dujarric, Lübnan'da "daha fazla çatışmaya ve söyleme ihtiyaç" olmadığını belirterek, çatışmaları sona erdirmek için diplomasi kanallarının kullanılması ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının tam olarak uygulanması çağrısında bulundu.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, dün, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinin işgal edilmesi ve Litani Nehri'nin yeni İsrail-Lübnan sınırı olması gerektiğini savunmuştu.

Smotrich, İsrail'in kuzey sınırında köklü bir değişime gitmesi gerektiğini ileri sürerek "Tıpkı Gazze'de Sarı Hat ve Suriye'de tampon bölge oluşturduğumuz gibi, Litani Nehri Lübnan ile aramızdaki yeni sınırımız olmalıdır." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail'in saldırılarında 1039 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 876 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Beyrut yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bin 237 olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

