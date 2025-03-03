BM'den KDC'deki Hasta Kaçırmalara Tepki - Son Dakika
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BM'den KDC'deki Hasta Kaçırmalara Tepki

BM sözcüsü, M23'ün hastanelerden hasta kaçırmalarına ciddi endişe duyduğunu belirtti.

03.03.2025 23:16
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda güvenlik güçleri ile çatışan isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) üyelerinin hastanelerde tedavi gören kişileri kaçırmasına tepki gösterdi.

Shamdasani, KDC'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Geçen hafta M23'ün Goma şehrinin doğusundaki iki hastaneden en az 130 hastayı kaçırdığı bilgisini paylaşan Shamdasani, "Hasta ve yaralıların güvenliği ile refahı konusunda ciddi endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Shamdasani, isyancıların, koordineli baskınlarla hastaları kaçırdığını ve gizli yerlerde kimseyle görüştürmediğini belirterek, "Hastalar, derhal serbest bırakmalı ve tıbbi tedavilerine devam edebilmeleri için hastaneye geri gönderilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Hastaların ihtiyaç duydukları tıbbi bakımı ve ilgiyi alabilmelerinin uluslararası insancıl hukukun gereği olduğunu bildiren Shamdasani, "Hastanelere, müdahale etmekten kaçınılması da dahil her koşulda saygı gösterilmeli ve korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

KDC'deki çatışmalar

M23 üyeleri yılbaşından bu yana devam eden çatışmalarda Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ve Güney-Kivu'nun başkenti Bukavu'yu ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM'den KDC'deki Hasta Kaçırmalara Tepki - Son Dakika

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