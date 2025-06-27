BM'den Kenya'daki Protestolarla İlgili Endişe

PORT Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kenya'daki protestolarda bazı göstericilerin hayatını kaybettiğine ve çok sayıda kişinin yaralandığına dair haberlerden "derin endişe duyduklarını" bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Kenya'daki protestolara ilişkin açıklama yaptı.

Throssell, "Kenya'da çarşamba günü düzenlenen gösteriler sırasında protestocuların ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı ve bazı protestocuların hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duymaktayız." ifadesini kullandı.

Protestolarda bazı göstericilerin ateşli silahla yaralanmaları sonucu hastaneye kaldırıldıklarına dair gelen haberlerin bu çerçevede özellikle kaygı verici olduğunu aktaran Throssell, ülkedeki Bağımsız Polis Denetim Kurumunun olaylarla ilgili soruşturma başlatacağını duyurmasını not ettiklerini kaydetti.

Throssell, adaletin yerini bulması ve benzer olayların tekrarının önlenmesi için bu soruşturmaların hızlı, kapsamlı, bağımsız ve şeffaf şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Tüm taraflara sükunet ve itidal çağrısı yapan Throssell, barışçıl toplanma hakkı ile ifade özgürlüğünün hukukun üstünlüğünün temel taşları olduğunun ve herkes tarafından korunması gerektiğinin altını çizdi.

Ülkede, 2024'te vergi yasasına karşı düzenlenen eylemlerin yıl dönümünde yapılan polis şiddeti ve kötü yönetim karşıtı protestolarda 16 kişi hayatını kaybetmişti.

25 Haziran 2024'te vergi artışlarını içeren yasa tasarısına karşı on binlerce kişi sokağa dökülmüş, protestolar sırasında meclis binası basılmış ve polisin açtığı ateş sonucu 60'tan fazla kişi yaşamını yitirmişti.