BM'den Lübnan'daki Şiddet Olaylarına Tepki

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Eylül (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta son 24 saat içinde dramatik bir şekilde tırmanan olaylardan ciddi endişe duyduklarını söyledi.

Dujarric Cumartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, "Bu şiddet döngüsü artık durmalı ve tüm taraflar uçurumun kenarından geri adım atmalı" dedi.

Açıklamada, "Lübnan halkı, İsrail halkı ve daha geniş bölge topyekun bir savaşı kaldıramaz" denildi.

Açıklamaya göre tarafları, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 (2006) sayılı kararının tam olarak uygulanmasını yeniden taahhüt etmeye ve çatışmaları derhal durdurmaya çağıran Guterres, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısını da yineledi.