BM'den Lübnan İçin Acil Ateşkes Çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert, Lübnan'da devam eden İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların insani etkisinin yıkıcı boyutlara ulaştığı uyarısında bulunarak, taraflara "acil ateşkes" çağrısında bulundu.

Hennis-Plasschaert, Lübnan'daki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar nedeniyle Güney Lübnan'daki insani etkinin yıkıcı boyutlara ulaştığı konusunda uyarıda bulunan Hennis-Plasschaert, ülkenin bazı bölgelerinin harabeye döndüğünü ve yıkımı durdurmak için acil ateşkes yapılması gerektiğini belirtti.

Hennis-Plasschaert, 2 Mart'tan bu yana sağlık çalışanları, gazeteciler ve siviller de dahil Lübnan'da 1247 kişinin hayatını kaybettiğine işaret ederek, 1,2 milyondan fazla insanın da zorla yerinden edildiğine dikkati çekti.

"Bir şey açık, bu durum ne kadar uzarsa, toparlanmak o kadar zorlaşacak." ifadesini kullanan Hennis-Plasschaert, çatışmalara müzakere yoluyla bir çözüm bulma ihtimalinin şu an düşük olsa da bir yerden başlamak gerektiğini vurguladı."

Hennis-Plasschaert, "Taktiksel askeri kazanımlar, savaş alanında ve dışında kısa vadeli başarılar sağlayabilir. Ancak hem Lübnanlıların hem de İsraillilerin hak ettiği istikrar ve refah için uzun vadede onarılamaz zararlar verme riski taşır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.