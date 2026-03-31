BM'den Lübnan İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 00:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'daki İsrail-Hizbullah çatışmaları insani krize yol açtı, BM ateşkes talep etti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert, Lübnan'da devam eden İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların insani etkisinin yıkıcı boyutlara ulaştığı uyarısında bulunarak, taraflara "acil ateşkes" çağrısında bulundu.

Hennis-Plasschaert, Lübnan'daki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar nedeniyle Güney Lübnan'daki insani etkinin yıkıcı boyutlara ulaştığı konusunda uyarıda bulunan Hennis-Plasschaert, ülkenin bazı bölgelerinin harabeye döndüğünü ve yıkımı durdurmak için acil ateşkes yapılması gerektiğini belirtti.

Hennis-Plasschaert, 2 Mart'tan bu yana sağlık çalışanları, gazeteciler ve siviller de dahil Lübnan'da 1247 kişinin hayatını kaybettiğine işaret ederek, 1,2 milyondan fazla insanın da zorla yerinden edildiğine dikkati çekti.

"Bir şey açık, bu durum ne kadar uzarsa, toparlanmak o kadar zorlaşacak." ifadesini kullanan Hennis-Plasschaert, çatışmalara müzakere yoluyla bir çözüm bulma ihtimalinin şu an düşük olsa da bir yerden başlamak gerektiğini vurguladı."

Hennis-Plasschaert, "Taktiksel askeri kazanımlar, savaş alanında ve dışında kısa vadeli başarılar sağlayabilir. Ancak hem Lübnanlıların hem de İsraillilerin hak ettiği istikrar ve refah için uzun vadede onarılamaz zararlar verme riski taşır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

İzmir’de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Adana’da 3 katlı binanın terasında patlama 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hizbullah: İsrail’e 2 Mart’tan bu yana 1100 saldırı düzenledik Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik
Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama
Yanan araçtan insan kemikleri çıktı Yanan araçtan insan kemikleri çıktı

00:02
İran’dan ateşlenen füzeyle ilgili “Kürecik“ iddiası
İran'dan ateşlenen füzeyle ilgili "Kürecik" iddiası
23:53
Osimhen’e dev çağrı: Manchester United’a gel
Osimhen'e dev çağrı: Manchester United'a gel
22:35
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
22:14
Trump, İran’da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
22:11
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
21:35
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 01:27:20. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.