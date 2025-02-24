BM'den Rohingya İçin Siyasi Çözüm Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM'den Rohingya İçin Siyasi Çözüm Çağrısı

BM özel temsilcisi Julie Bishop, Arakanlı Müslümanların geri dönmesi için siyasi çözüm talep etti.

24.02.2025 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar özel temsilcisi Julie Bishop, ülkelerindeki çatışmalardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların (Rohingya) ülkelerine dönmelerini sağlayacak siyasi çözüm bulunması çağrısı yaptı.

Özel temsilci Bishop, Bangladeş'e ziyareti kapsamında, geçici hükümetin Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain ile başkent Dakka'da bir araya geldi.

Bishop, dünyanın Myanmar'daki Arakanlı Müslüman mülteci sorununa odaklanmasını sağlamak üzere çalıştığını belirterek, Myanmar'daki çatışmalardan kaçan Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönmeleri için siyasi çözüm çağrısı yaptı.

Hossain de ülkesini etkileyen bu krize kalıcı çözüm getirilmesinde BM'nin oynayabileceği "kritik rolün" altını çizdi.

Bölgede istikrarsızlaşan barış ve güvenlik konusunda endişelerini ifade eden Hossain, krize sürdürülebilir bir çözüm getirilmediği takdirde Myanmar ve Bangladeş'in yanı sıra çevredeki diğer ülkelerin bu durumdan etkileneceğini vurguladı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Bangladeş, Güvenlik, Politika, Myanmar, Güncel, Arakan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Rohingya İçin Siyasi Çözüm Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:09 Sergey Lavrov Ankara’da Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı Sergey Lavrov Ankara'da! Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
12:08 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
11:30 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
11:14 Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu CİMER’e yapılan şikayetle başlamış Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış
10:39 Rekor tazeledi İşte AK Parti’nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK’larda görev alan tek isim Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim
19:23 Kürşad Zorlu’ya AK Parti’de kritik görev Genel Başkan Yardımcısı oldu Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de kritik görev! Genel Başkan Yardımcısı oldu
18:50 Başsavcılıktan Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma Başsavcılıktan Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma
18:32 AK Parti’de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu
18:18 Alanyaspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Alanyaspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
18:00 Eğitime kar engeli Birçok ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
17:58 Tokat’taki trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Tokat'taki trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 13:01:04. #1.12#
SON DAKİKA: BM'den Rohingya İçin Siyasi Çözüm Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.