BM'den Rusya'ya Ukrayna'dan Çekilme Çağrısı

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(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden karar tasarısını 93 "evet" oyuna karşılık 18 "hayır" oyuyla kabul etti. ABD ve Rusya, tasarıya "hayır" oyu verirken; Türkiye "evet" oyu veren ülkeler arasında yer aldı.

BM Genel Kurulu, Ukrayna-Rusya savaşının 3'üncü yılında savaşın sona erdirilmesi amacıyla acil bir oturum düzenledi. Oturumda, Ukrayna'nın hazırladığı ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından da desteklenen, Rus güçlerinin derhal geri çekilmesini ve savaşın sona erdirilmesini talep eden karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Oylama sonucunda, 93 ülke tasarıya "evet" oyu verirken, 18 ülke "hayır" oyu kullandı. 65 ülke ise oylamada çekimser kaldı. Oylama sırasında, ABD ve Rusya tasarıya karşı çıkarken, Türkiye "evet" oyu veren ülkeler arasında yer aldı.

Kabul edilen kararda, Rus işgalinin üç yıldır devam ettiği ve bu durumun sadece Ukrayna için değil, küresel istikrar ve diğer bölgeler için de yıkıcı sonuçlar doğurmaya devam ettiği vurgulandı. Ayrıca, savaşın sona erdirilmesi ve Rusya'nın Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırlarından tamamen geri çekilmesi çağrısı yapıldı.