BM'den Sudan'a Sınır Kapısı Destegi

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'ın, Adre Sınır Kapısı'nı açık tutma süresini 3 ay daha uzatma kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sudanlı yetkililerin Adre Sınır Kapısı'nı açık tutma süresini 3 ay daha uzatma kararı aldığını anımsatan Dujarric, BM'nin buradan insani yardım sevkiyatı yapmaya devam ettiğini söyledi.

Dujarric, BM'nin söz konusu kararı memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

BM'nin ağustos ayından bu yana Adre Sınır Kapısı'ndan 11 bin ton gıda yardımı sevkiyatı yaptığını dile getiren Dujarric, "Adre Sınır Kapısı milyonlarca insan için kritik öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in COP29 Zirvesi kapsamında Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görüştüğünü belirten Dujarric, Guterres'in Sudan'da insani yardım dağıtımının önemine dikkati çektiğini ifade etti.