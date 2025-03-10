BM'den Suriye'deki Şiddet Olaylarına Maruz Kalan Ailelere Kınama - Son Dakika
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BM'den Suriye'deki Şiddet Olaylarına Maruz Kalan Ailelere Kınama

BM İnsan Hakları Komiseri, Suriye'deki kıyı bölgelerinde sivillere yönelik katliamları kınadı.

10.03.2025 13:38
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(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiseri Volker Türk, özellikle Lazkiye ve Tartus'ta olmak üzere Suriye'nin kıyı bölgelerinde sivillere ve azınlıklara yönelik şiddet olayları ve katliamlarda, "tüm ailelerin öldürüldüğüne dair son derece rahatsız edici" haberler aldıklarını belirterek, yaşanan olayları kınadı.

BM, özellikle Lazkiye ve Tartus'ta olmak üzere Suriye'nin kıyı bölgelerinde sivillere ve azınlıklara yönelik şiddet olayları ve katliamların, 2011'deki Suriye iç savaşından bu yana "en fazla can kaybına yol açan" saldırılar olduğunu belirtti. BM, bölgedeki "tüm ailelerin öldürüldüğüne dair son derece rahatsız edici" olarak nitelendirdiği haberler aldıklarını belirterek, yaşanan olayları kınadı.

Türk: "Suriye'nin kuzeybatısındaki kıyı bölgelerinde sivillerin öldürülmesine derhal son verilmelidir"

BM İnsan Hakları Komiseri Volker Türk, dün yaptığı açıklamada, cinayetlerin soruşturulması ve faillerin sorumlu tutulması çağrısında bulundu. Türk, "Kadınlar, çocuklar ve teslim olmuş birlikler de dahil olmak üzere tüm ailelerin öldürüldüğüne dair son derece rahatsız edici haberler alıyoruz. Suriye'nin kuzeybatısındaki kıyı bölgelerinde sivillerin öldürülmesine derhal son verilmelidir" dedi.

"Kimliği belirlenemeyen failler tarafından mezhep temelli yargısız infazlar yapıldığına ilişkin raporların olduğunu" söyleyen Türk, "Bu infazlar, yetkililerin güvenlik güçleri mensupları ve eski hükümetle bağlantılı olduğu iddia edilen unsurlar tarafından gerçekleştiriliyor" dedi.

SOHR: "Yaşanan olaylarda, binden fazla kişi öldü"

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), saldırılarda 745'i sivil, 125'i Suriye güvenlik güçleri mensubu ve 148'i Esad yanlısı olmak üzere toplam binden fazla kişinin öldüğünü açıkladı.

İkinci bir insan hakları grubu olan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) da 148 sivilin Esad yanlıları tarafından öldürüldüğünü ileri sürerken; 327 sivil ve yakalanan militanın ise Suriye güvenlik güçlerine bağlı Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) örgüt üyeleri tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Suriye hükümeti ise yaşanan şiddet olaylarında ve katliamlardaki can kayıplarına ilişkin kesin verileri henüz açıklamadı.

Aleviler başta olmak üzere azınlıklara yönelik şiddet olayları tırmanıyor

Özellikle Lazkiye ve Tartus'ta, Suriye güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen ve çoğunlukla Alevi mezhebine mensup sivil insanları hedef alan intikam cinayetlerinin işlendiği bildiriliyor. SNHR, ellerindeki videolarda, aynı anda 40'tan fazla kişinin öldürüldüğü el-Mukhtariya kasabasında sivil kıyafetli düzinelerce insanın cesedi yığılmış halde görüldüğünü açıkladı.

Diğer videolarda da güvenlik üniforması giymiş eski HTŞ mensubu güçlerin, insanları yakın mesafeden öldürdükleri, erkeklere köpek gibi havlamalarını emrettikleri ve esirleri dövdüklerinin görüldüğü belirtildi.

Rubio: "ABD, Suriye'nin dini ve etnik azınlıklarının yanındadır"

Öte yandan, ABD ve Rusya'nın, dün, tırmanan şiddet olayları nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nden bugün kapalı oturum yapmasını talep ettikleri bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "radikal İslamcı teröristler" tarafından gerçekleştirildiğini söylediği saldırıları kınadı ve Şam'a faillerden hesap sorulması çağrısında bulundu. Rubio, "ABD, Hıristiyan, Dürzi, Alevi ve Kürt toplulukları da dahil olmak üzere Suriye'nin dini ve etnik azınlıklarının yanındadır ve kurbanlara ve ailelerine başsağlığı dilemektedir" dedi. Batı ülkeleri de ekonomik yaptırımların kaldırılmasında ülkenin azınlık nüfusuna saygı gösterilmesinin kilit rol oynayacağını vurgulamıştı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Lazkiye, Suriye, Güncel, Tartus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Suriye'deki Şiddet Olaylarına Maruz Kalan Ailelere Kınama - Son Dakika

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