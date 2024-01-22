BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Donetsk saldırısında sivillerin ölmesinden üzüntü duydu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk kentine Ukrayna ordusu tarafından yapılan saldırıda sivillerin ölmesinden dolayı üzüntü duyduklarını bildirdi.

Sözcü Shamdasani, Donetsk kentine dün düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Shamdasani, "İşgal altındaki Ukrayna şehri Donetsk'e dün düzenlenen ve iki yerel pazar ile yakınlardaki bir yerleşim bölgesinin vurulduğu saldırıda sivillerin öldürülmesinden üzüntü duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Donetsk'e ve Ukrayna'nın Rus işgali altındaki diğer bölgelerine erişimlerinin olmamasına rağmen saldırı hakkında daha fazla bilgi toplamaya çalıştıklarını belirten Shamdasani, saldırıda sivillerin öldürüldüğü yönündeki ön raporları doğruladıklarını kaydetti.

Shamdasani, "Bu saldırıyla ilgili gerçekleri ve sorumluları belirlemek için kapsamlı, hızlı ve bağımsız soruşturmaların yürütülmesi büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, uluslararası insancıl hukuka kesinlikle saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladığını hatırlatan Shamdasani, çatışmanın taraflarının, sivil kayıpları önlemek ve sivilleri korumak için tüm önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk şehrine Ukrayna ordusunca dün düzenlenen saldırıda 25 kişi ölmüş, en az 20 kişi yaralanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, tüm sorumlu hükümetler ve uluslararası kuruluşlara bu saldırıyı kınama çağrısında bulunmuştu.???????