BM Dünya Gıda Programı, Doğu Afrika'da akut gıda güvensizliğiyle mücadele için bağış çağrısında bulundu

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ADDİS ABABA, 20 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Doğu Afrika'da akut gıda güvensizliğinden muzdarip olan milyonlarca kişiye acil destek verilmesi için uluslararası topluma bağış çağrısında bulundu.

Pazartesi günü geç saatlerde yapılan yazılı açıklamada, 2023'ün son çeyreği itibarıyla Doğu Afrika'da toplam nüfusun yaklaşık yüzde 20'sine tekabül eden yaklaşık 59 milyon insanın akut gıda güvensizliğinden muzdarip olduğu belirtildi.

Dünya Gıda Programı verilerine göre, Doğu Afrika bölgesindeki gıda güvensizliği seviyesi Kasım 2019'a göre yüzde 95 artış gösterirken, bu durum temel olarak Kovid-19'un ekonomik sonuçlarının yanı sıra Ukrayna'daki çatışmanın dalgalanma etkileri ve tekrarlayan kuraklık koşullarından kaynaklanıyor.

Açıklamada Sudan'da 20,3 milyon, Etiyopya'da 20,1 milyon, Güney Sudan'da 5,8 milyon ve Somali'de 4,3 milyon kişinin gıda güvensizliğinden muzdarip olduğu bildirildi.

Dünya Gıda Programı; Etiyopya, Somali, Sudan ve Uganda'daki ofislerinin tamamının hizmet verdikleri yararlanıcı sayısını azaltmaya yöneldiğini duyurdu. Öncelik politikasına göre 2024 yılında sadece 12,7 milyon yararlanıcıya ulaşılacak.

Gıda maddesi alımlarının 2023 yılında yarı yarıya azaltıldığı ifade edilirken, fonların yetersizliği nedeniyle 2024 yılında da bu oranın artırılma ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.