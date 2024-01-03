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BM: Filistinlilerin Gazze'de güvende olması gerekiyor - Son Dakika
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BM: Filistinlilerin Gazze'de güvende olması gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM), zorla yerinden etmeye karşı çıkarak Gazze'de sağlık durumunun kötüleştiğini ve Filistinlilerin güvende olması gerektiğini açıkladı. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı, salgın hastalıkların arttığını ve kamu sağlığının çökmek üzere olduğunu belirtti. BM, iki devletli çözüm, barış ve insani ateşkes çağrısını yapmaya devam edeceğini ifade etti.

BM: Filistinlilerin Gazze\'de güvende olması gerekiyor
03.01.2024 - 21:33,
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda meskun bir evi hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın Facebook platformundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'nda Halil ailesine ait bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları da AA muhabirine, saldırıda ölenlerin bazılarının hala enkaz altında olduğunu ve gerekli ekipman ve teçhizatın bulunmaması dolayısıyla enkaz altında kalanların çıkarılamadığını söyledi.

İsrail askeri araçları hala Cibaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun kasabalarının çevresinde konuşlanmış durumda ve söz konusu bölgelerde İsrail askerleri ile Filistinli direniş güçleri arasında çatışmalar meydana geliyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 22 bin 313 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 142 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Çatışmalarda ayrıca, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti. Hamas lideri Salih el-Aruri ve 6 Hamas üst düzey yetkilisi, dün Beyrut'un güneyinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyla öldürülmüştü.

Kaynak: AA
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