BM, Gazze'de 4 çocuğun öldürülmesi ve Batı Şeria'daki şiddet nedeniyle derin endişeli - Son Dakika
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BM, Gazze'de 4 çocuğun öldürülmesi ve Batı Şeria'daki şiddet nedeniyle derin endişeli

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BM, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinli sivillerin güvenliği konusunda derin endişe duyduğunu açıkladı. Gazze'de son 24 saatte 4 çocuk öldürüldü, 5 çocuk yaralandı; ayrıca su tedarikindeki azalma yaklaşık 1 milyon insanı etkiliyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinli sivillerin güvenliği ve durumu konusunda derin endişe duyduklarını belirtti.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinin hem Batı Şeria hem de Gazze Şeridi'nde Filistinli sivillerin güvenliği ve durumu konusunda derin endişe duyduklarını aktardığını dile getiren Dujarric, Gazze'de son 24 saatte 3 ile 13 yaşları arasındaki 4 çocuğun öldürüldüğünü ve en az 5 çocuğun da yaralandığını bildirdi.

Dujarric, dün Gazze'de ayrıca insani yardım ekibinden 3 kişinin yaralandığını ve 2 insani yardım binasının ateş açılması sonucu hasar gördüğünü kaydederek, "Yardım çalışanları da dahil olmak üzere tüm sivillerin yanı sıra kullandıkları tesisler ve sivil altyapı her zaman korunmalıdır." dedi.

Son 2 gündür İsrail su şebekesine bağımlı Gazze'deki yaklaşık 1 milyon insanın su tedarikindeki azalmadan etkilendiğine de dikkati çeken Dujarric, kamyonlarla yapılan dağıtımla su tedarikindeki azalmayı kısmen telafi etmeye çalıştıklarını belirtti.

Dujarric, öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail güçleri tarafından yıkımların ve Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsrailli yerleşimcilerin şiddetinin sürdüğüne işaret ederek, "Son 2 yılda, yerleşimci şiddeti Filistin toplulukları üzerindeki baskıyı artırarak onları ayrılmaya zorlamaktadır." ifadesini kullandı.

AA muhabirinin, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Filistin topraklarındaki gidişattan endişe duyup duymadığı sorusunu Dujarric, "Elbette, gidişattan endişe duyuyoruz. Bunu her gün çok açık bir şekilde dile getiriyoruz." diye yanıtladı.

Dujarric, "Filistin halkının devam eden acıları, birçok İsrailli sivilin güvenlik eksikliği gibi konuları ele alıyoruz. Sahadaki gerçekliğin ne olduğu açık olsa da iki devletli çözüm için baskı yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM, Gazze'de 4 çocuğun öldürülmesi ve Batı Şeria'daki şiddet nedeniyle derin endişeli - Son Dakika

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