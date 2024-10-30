BM: Gazze'de Can Kaybı Endişe Verici

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yaptığı son saldırılarda, "olağanüstü yüksek sayıda" can kaybı olduğu bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısına Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Dujarric, BM kuruluşlarının, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yaptığı saldırılar sonucunda "olağanüstü yüksek sayıda can kaybıyla ilgili raporlardan son derece endişeli" olduklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'de dün düzenlediği saldırının detaylarını aktaran Dujarric, "(BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü) Tor Wennesland, daha dün İsrail'in Beyt Lahiya'da düzenlediği saldırıda 25'i çocuk olmak üzere en az 90 Filistinlinin öldürüldüğünü ya da kaybolduğunu kaydetti." dedi.

İsrail'in kısıtlamalarından dolayı bölgeye erişimleri olmadığını vurgulayan Dujarric, BM yetkililerinin ve acil müdahale ekiplerinin Gazze'deki insanlara yardım etmede "aşırı zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini" belirtti.

"Ay başından bu yana en az 14 insani yardım görevlisi ve 4 sağlık görevlisi öldürüldü" ifadesini kullanan Dujarric, Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana ise 322 insani yardım çalışanının İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini, bunlardan 315'nin Filistinli yerel çalışan ve 7'sinin diğer ülke vatandaşları olduğunu kaydetti.

İsrail Lübnan'da UNIFILL tesisini vurdu

Dujarric, İsrail'in Lübnan'da BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait bir araç bakım tesisine roketli saldırı düzenlediğini ifade etti.

Roketin isabet etmesi sonucu UNIFIL'e ait araç bakım tesisinin alevler içinde kaldığını söyleyen Dujarric, "UNIFIL görevlileri o sırada sığınaklarda değildi. İlk raporlara göre Avusturya'dan gelen 3 barışı koruma görevlisi hafif yaralandı." diye konuştu.

Dujarric, İsrail Savunma Kuvvetleri ve Hizbullah dahil tüm tarafların, BM personelinin güvenliğine saygı göstermesi gerektiğini hatırlattı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric ayrıca, dün gece İsrail'in, Lübnan'ın doğusuna düzenlediği saldırılarda en az 60 kişinin öldüğünü ve düzinelerce kişinin de yaralandığını belirtti.