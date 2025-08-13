BM, Gazze\'de Gazetecilere Yönelik Saldırıları Kınadı

1. ANONS (Türkçe): RİCK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. BM Genel Sekreteri'nin Sözcüsü Stephane Dujarric'in açıklamaları

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de 6 Filistinli gazetecinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail hava saldırısını kınadı.

ANONS (Türkçe): RİCK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de 6 Filistinli gazetecinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail hava saldırısını kınadı.

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric pazartesi günkü basın toplantısında, Guterres'in bu cinayetlerin bağımsız ve tarafsız şekilde soruşturulmasını talep ettiğini söyledi.

Sözcü, İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'de en az 242 Filistinli gazetecinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)