BM: Gazze'de güvenli bir yer yok

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, Gazzelilerin, İsrail'in "güvenli bölge" olarak iddia ettiği yerlerde de saldırıya uğradığını belirterek Gazze'de güvenli bir yerin olmadığını söyledi.

Laurence ve BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin, "İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çok sayıda beldeyi kapsayan geniş bir alanın daha tahliye edilmesi çağrısı yaptı. İnsanlara 'Güvenli bölgelere gidin' çağrısı yapıldı. İsrail ordusu, bugün Han Yunus'a kara saldırısı başlattığını duyurdu. Gazze'deki insanların gidecekleri güvenli bir bölge mi var? Gazze için artık bu çağrıların bir anlamı var mı?" sorusunu yanıtlayan Laurence, Gazze'de güvenli hiçbir bölge olmadığını defalarca söylediklerini kaydetti.

Laurence, "İnsanlara kaç kez güvenli yerlere gitmeleri söylendi. O bölgelere gittiklerinde de ne olduğunu biliyoruz, bazen 'güvenli' dedikleri yerlerde de saldırıya uğruyorlar. Gazzeliler, güvenli bölgelere giderken de mağdur oluyorlar. Sonuç olarak güvenli bir yer yok." dedi.

Vellucci de Gazze'deki siviller için güvenli hiçbir alan olmadığını belirtti.

Gazzelilere bir kez daha İsrail tarafından yer değiştirmelerinin talep edildiğini söyleyen Vellucci, "Çatışmanın tüm taraflarını, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermeye çağırıyoruz. Bu, sivillerin gerçekten daha güvenli bölgelerde yaşamalarına izin verilmesini ve koşullar izin verdiği anda evlerine geri dönmelerine izin verilmesini içeriyor. İnsanlar taşınsa da bulunduğu yerde kalsa da insani yardıma ulaşabilmeli." diye konuştu.

Han Yunus'ta yeniden zorunlu göç dalgası

İsrail ordusunun yeniden kara saldırısı başlatması ve bazı bölgeler için yaptığı "tahliye" talepleri nedeniyle Han Yunus'un doğusunda yeniden büyük bir zorunlu göç dalgası yaşanıyor.

Han Yunus'ta daha önce 10'a yakın mahallenin boşaltılmasını isteyen İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün yaptığı açıklamada pek çok beldeyi kapsayan geniş bir alanın daha tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu.