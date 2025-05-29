BM: Gazze\'deki Yardım Sistemi Sürdürülebilir Değil

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail ve ABD'nin güdümüyle oluşturulan Gazze İnsani Yardım Vakfının (Gaza Humanitarian Foundation) kontrolündeki yardım dağıtım sisteminin sürdürülebilir olmadığını belirterek, halkın kurulan yardım noktalarına ulaşmaya çalışmasının yol açacağı tehlikelerin altını çizdi.

Sunghay, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde AA muhabirinin Gazze'ye ilişkin sorularını yanıtladı.

Gazze'de korkunç bir durum yaşandığını ve bunu tekrar tekrar söylediklerini anlatan Sunghay, bir noktada Gazze'de neler olduğunu tarif edecek kelime bulamayacaklarını söyledi.

Sunghay, Gazze'ye yaklaşık 2,5 ay hiçbir yardımın girmediğini ve şimdi ABD ve İsrail'in güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından bazı yardım dağıtım noktalarının kurulduğunu hatırlattı.

Gazze'deki kritik tabloya dikkati çeken Sunghay, şunları dile getirdi:

"Gazze'de zaten açlık yaşanıyordu. İnsanlar, gözle görülür şekilde yetersiz besleniyordu. Bombardıman devam etti. Onlarca kişi öldürüldü, binlerce kişi yerinden edildi. Marttan bu yana yaklaşık 900 bin kişi yerinden edildi. Bu, Gazze nüfusunun neredeyse yarısı. İnsanların, Gazze'nin yüzde 20'sini kapsayan daha küçük köşelerine itildiğini görüyoruz. Temiz su veya düzgün yiyecek yok. Hastanelere de saldırılıyor yani genel olarak perişan bir durum yaşanıyor."

Sunghay, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün Gazze'deki insanların aç bırakıldığını ve bu toplu cezalandırmaya karşı uyardığını belirterek, "Siviller dahil tüm nüfusu aç bırakmak, uluslararası hukuka aykırıdır. Bu, defalarca vurgulandı ve sona ermesi gerekiyor." dedi.

BM'nin, Gazze'deki İsrail ve ABD güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından yürütülen yardım planının sorunlu olduğunu bildirdiğine ve bu yüzden dahil olmadığına dikkati çeken Sunghay, şöyle devam etti:

"Temel insani ilke ve bakış açısı dahil birkaç sorun var. Ayrıca sadece Gazze'nin güneyinde kurulan birkaç dağıtım noktasından bahsediyoruz. Gazze'nin diğer bütün bölümleri veya Gazze nüfusu bunun dışında kalıyor. Bunun da ötesinde engellileri, kadınları, çocukluları, hasta ve yaralıları, yaşlıları hayal edebiliyor musunuz? Kilometrelerce öteden yürüyerek buraya gelip yiyecek alacak. Böyle zor bir durumda nasıl ulaşabilirler ki? Bu, olamaz. Gıda ve diğer insani yardım dağıtımları, toplulukların olduğu yerde yapılmalı. İnsanlar, bir veya iki noktaya gelmemeli. Her zaman bahsettiğimiz tehlike budur. Ne yazık ki 27 Mayıs'ta bir kaos gördük. Elbette insanlar açlıktan ölüyor ve ellerine ne geçerse kapmaya çalışacaklar ancak yapılması gereken bu gördüklerimiz değil."

Sunghay, İsrail ordusu tarafından yardımlara ulaşmaya çalışan Gazzelilere ateş açılmasına tepki göstererek, kalabalıkları kontrol yönteminin ölümcül silahların kullanımını içermediğini vurguladı.

"Halkla da iletişim kuruyoruz ve onlar da buna karşı"

Gazze'nin güneyinde yaşananlara daha önce de tanık olunduğunu hatırlatan Sunghay, şunları söyledi:

"Ocak ile Mart 2024 arasında gıdaya ulaşmaya çalışanların Gazze'nin farklı bölgelerinde hedef alındığı 27 olay yaşandı yani bu, uluslararası hukukta gördüğümüz bir 'kalabalıkları kontrol yöntemi' değil ve bunun da durması gerekiyor. (ABD ve İsrail güdümündeki yardım dağıtım sistemi) Bize göre, bahsettiğim tüm nedenlerden dolayı sürdürülebilir değil. Bunu hem Gazze İnsani Yardım Vakfı hem de İsrailli yetkililere açıkça belirttik ancak bu devam edecek gibi görünüyor. Hiçbir şey değişmedi. Bizim bakış açımıza göre Gazzeliler için işe yarayacak bir sistem değil. Halkla da iletişim kuruyoruz ve onlar da buna karşı."

Gazze'deki insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerine birçok kez değindiklerini ifade eden Sunghay, BM üyesi ülkelerin de bu konuda harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sunghay, "Gerçekten harekete geçmemiz gerekiyor. Aksi takdirde daha fazla insanın öldüğünü göreceğiz. Bu savaş sona ermeli." dedi.