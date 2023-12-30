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BM: Gazze halkı açlık tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika
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BM: Gazze halkı açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze halkının aç ve yiyecek temin etme konusunda çaresiz olduğunu belirtti. UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, UNRWA'ya ait insani yardım konvoyunun önünde toplanan yüzlerce Filistinlinin olduğu bir video paylaştı. Gazze'deki Filistinlilerin yüzde 40'ının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden White, bölgede daha fazla kaynağa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

BM: Gazze halkı açlık tehlikesiyle karşı karşıya
30.12.2023 - 21:35,
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze halkının aç ve yiyecek temin etme konusunda çaresiz olduğunu belirtti.

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, X sosyal medya platformu hesabında, UNRWA'ya ait insani yardım konvoyunun önünde toplanan yüzlerce Filistinlinin olduğu bir video paylaştı.

Gazze halkının aç ve yiyecek temin etme konusunda çaresiz olduğunu ifade eden White, bölgedeki Filistinlilerin yüzde 40'ının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

White, Gazze'de hayatta kalma mücadelesi verildiğini kaydederek, "Gazze'nin kuzeyi de dahil olmak üzere tüm bölgede güvenli ve sürdürülebilir insani yardımlar için daha fazla kaynağa ihtiyaç olduğunu" vurguladı.

Kaynak: AA
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