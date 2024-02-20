BM, Gazze'nin kuzeyine gıda yardımı dağıtımını durdurdu - Son Dakika
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BM, Gazze'nin kuzeyine gıda yardımı dağıtımını durdurdu

BM, Gazze\'nin kuzeyine gıda yardımı dağıtımını durdurdu

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'nin kuzeyine hayat kurtaran gıda yardımı dağıtımını durdurma kararı aldı. WFP, durumun daha da kötüleşeceği ve insanların açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya kalacağı endişesiyle bu kararı aldığını belirtti. Gazze'deki durumun hızla kötüleştiği ve gıda ve temiz suyun kıt hale geldiği, hastalıkların yaygınlaştığı ifade edildi. WFP, Gazze'ye daha fazla gıda yardımı ulaştırılması ve geçiş noktalarının açılması gerektiğini vurguladı.

20.02.2024 16:41
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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), emniyetli dağıtıma izin veren koşullar oluşana dek Gazze'nin kuzeyine hayat kurtaran gıda yardımı dağıtımını durdurma kararı aldı.

Merkezi Roma'da bulunan BM kuruluşundan yapılan yazılı açıklamada, WFP'nin Gazze Şeridi'nin kuzeyine teslimatı durdurma kararını kolay bir şekilde almadığı belirtilerek bunun, oradaki durumun daha da kötüleşeceği ve daha fazla insanın açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya kalacağı anlamına geldiğinin farkında olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "WFP, Gazze'deki çaresiz insanlara acilen ulaşma konusunda kararlıdır. Ancak kritik gıda yardımını, bundan yararlanan kişilere ulaştırmak için gerekli emniyetin sağlanması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir kamyona yapılan saldırı sonrasında, üç haftalık aranın ardından bölgeye yardımların geçen pazar yeniden başladığı ve ilk aşamada 7 gün için 10 kamyon yiyecek göndermenin hedeflendiği aktarılan açıklamada, "WFP, pazar günü Gazze şehrine doğru yola çıktığında, konvoyun etrafı, Gazze Vadisi kontrol noktası yakınında aç insan kalabalığıyla çevriliydi. Pazartesi günü ise ikinci konvoyun kuzeye yolculuğu, sivil idarenin çökmesi nedeniyle tam bir kaos ve şiddet içinde kaldı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, WFP'nin, ocak ayı sonunda da Gazze'nin kuzeyine yapılan teslimatların ardından koşulların bölgede hızla kötüleştiğini bildirdiği de anımsatıldı.

Gazze'deki duruma dikkat çekilen açıklamada, "Son raporlar, Gazze'nin hızla açlığa ve hastalığa sürüklendiğini teyit ediyor. Gıda ve temiz su inanılmaz derecede kıt hale geldi ve hastalıklar yaygınlaşıyor. Bu durum, kadınların, çocukların beslenmesini ve bağışıklıklarını tehlikeye atıyor ve akut yetersiz beslenmenin artmasına yol açıyor. İnsanlar, halihazırda açlığa bağlı nedenlerden ölüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, WFP ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) dün yayımladığı raporun, Gazze'nin kuzeyindeki durumun hızla kötüleştiği ve 2 yaşın altındaki her 6 çocuktan 1'inin akut yetersiz beslendiğini ortaya koyduğu da aktarıldı.

Açıklamada ayrıca WFP'nin de aralarında bulunduğu 15 kuruluş tarafından Aralık 2023'te derlenen "Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC)" raporunda, Gazze'deki koşulların kararlı bir iyileşme göstermemesi halinde gelecek mayıs ayına kadar kıtlık riski olabileceği uyarısında bulunulduğu da hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"WFP, teslimatlara mümkün olan en kısa sürede sorumlu bir biçimde devam etmenin yollarını arayacaktır. Felaketi önlemek için Gazze'ye yardım akışının büyük ölçekte genişletilmesine acilen ihtiyaç var. Bunu başarmak için, Gazze'ye daha yüksek miktarda gıda gelmesi ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki geçiş noktalarının da açılması gerekiyor. Gazze, pamuk ipliğine bağlı durumda. WFP'nin, çaresizce aç olan binlerce insan için kıtlığa giden yolu tersine çevirmesi sağlanmalı."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Gazze'nin kuzeyine gıda yardımı dağıtımını durdurdu - Son Dakika

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