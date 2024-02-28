BM, Gazze'ye yardımları artırmak için seçenekleri değerlendiriyor

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'ye yönelik insani yardımları artırabilmek için havadan yardım indirme sistemi de dahil her seçeneğin masada olduğunu bildirdi.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Havadan yardım indirmenin zorlukları olduğunu ve ilk seçenek olmadığını kaydeden Dujarric, BM'nin tercihinin kara yoluyla yardım yapmak olduğunu dile getirdi.
Dujarric, yardımları artırmak için daha fazla yol ve giriş noktasının açılmasını talep etti.
Gazze içine daha fazla erişim istediklerini belirten Dujarric, "Havadan yardım indirme tercih ettiğimiz seçenek değil ancak her seçenek masada." dedi.
Dujarric, Gazze'de yardım dağıtımının zorluklarını tekrar değinerek, çatışma devam ederken yardım sağlamanın hem insani yardım çalışanları hem de yardımları alanların hayatını tehdit ettiğini, bu nedenle insani ateşkes çağrısında bulunduklarını ifade etti.
Gazze'de yardım konvoylarına yönelik hırsızlık ve yağmalama vakalarıyla ilgili bir soruya ise Dujarric, "Bunun temel nedeni insanların aç olması. Kendimi düşünüyorum, aynı durumda olsaydım herhalde ben de gıda dolu bir tır görsem ben de bir şeyler almaya çalışırdım." yanıtını verdi.
Dujarric, Gazze'de koşullar nedeniyle asayişin sağlanamadığına ve hırsızlık vakalarının da gerçekleştiğine işaret etti.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 954 Filistinli öldürüldü, 70 bin 325 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 242'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 582 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 406 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 212 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › BM, Gazze'ye yardımları artırmak için seçenekleri değerlendiriyor - Son Dakika
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