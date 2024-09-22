BM Geleceğin Zirvesi'nde Sürdürülebilir Kalkınma Vurgusu - Son Dakika
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BM Geleceğin Zirvesi'nde Sürdürülebilir Kalkınma Vurgusu

Uluslararası kuruluşların yenilenmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri BM Zirvesi'nde ele alındı.

22.09.2024 23:18
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Uluslararası kuruluşların yenilenmesi yönündeki çabaların ana gündem olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Geleceğin Zirvesi'nde konuşan Brunei Darüsselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin önemine dikkati çekti.

BM Genel Kurul başlangıcının hemen öncesinde yaklaşık 130 devlet ile hükümet başkanının katılması beklenen ve uluslararası kuruluşların yenilenmesi yönündeki çabaların ana gündem olduğu BM Geleceğin Zirvesi başladı.

Zirvede konuşan Waddaulah, BM ilkelerinin zorluklarla yüzleşirken kendilerine yol gösterici olmayı sürdürdüğünü belirterek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin sadece bir ölçüt değil, aynı zamanda daha iyi bir yarın için umut olduğunu ifade etti.

Uluslararası barış ortamının, süregelen çatışmalar ve diplomatik çıkmazlarla sınandığı bir dönemde olduklarına işaret eden Waddaulah, "Brunei, bölgemizde ve ötesinde uluslararası barış, güvenlik ve sürdürülebilirliği savunmuştur." dedi.

"Barış olmadan kalkınma için gerekli koşullar oluşmaz"

Doğu Timor Başbakanı Xanana Gusmao da zirvedeki konuşmasında, barış olmadan kalkınma için gerekli koşullar oluşmayacağını vurgulayarak, ülkesinin eğitim yoluyla gençlere yatırım yaparak sürdürülebilir kalkınmayı hedeflediğini belirtti.

Uluslararası toplumun Filistin'den Ukrayna'ya, Yemen'den Sudan'a kadar dünyanın dört bir yanındaki çatışmalara henüz çözüm bulamadığını ifade eden Gusmao, "Şu anda düzensizlik, belirsizlik, istikrarsızlık ve çatışma çağında yaşıyoruz." dedi.

Çoğu toplumun iklim krizi, eşitsizlik ve siyasi gerilimler gibi zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Gusmao, giderek daha fazla kişinin açlık çektiğini vurguladı. Gusmao ayrıca "Günümüz gerçeklerini temsil edemez hale gelen Güvenlik Konseyinin yapısal reformunu savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Butan Başbakanı Tshering Tobgay da yaptığı konuşmada, jeopolitik gerilimler, ekonomik sorunlar, salgın hastalıklar, iklim değişikliği ve doğal afetlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında ilerlemeyi durdurduğuna işaret ederek, bu hedefleri yerine getirebilmek için gerçek ve kararlı adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi. Tobgay, kaynakların adil dağılımını sağlayarak hiçbir ülkenin geride kalmamasını garanti altına almanın önemini vurguladı.

Dünya genelinde yaşanan zorlukların üstesinden gelmek için uluslararası işbirliğine olan bağlılığın yenilenmesi gerektiğini dile getiren Tobgay, hiçbir devletin küresel zorlukları tek başına çözemeyeceğini kaydetti.

Tobgay, ülkesinin eşitlikçi, sürdürülebilir ve güvenli gelecek inşa etmek için tüm üye devletlerle çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hassanal Bolkiah, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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