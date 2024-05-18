BM Genel Komiseri: Gazze'ye kara sınırları açılmazsa insani felaket devam eder - Son Dakika
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BM Genel Komiseri: Gazze'ye kara sınırları açılmazsa insani felaket devam eder

BM Genel Komiseri: Gazze\'ye kara sınırları açılmazsa insani felaket devam eder

BM UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'ne kara sınırlarının açılmaması ve bölgeye güvenli ulaşımın sağlanmamasının, insani felaketin sürmesine neden olduğunu belirtti. Lazzarini, Gazze'ye sadece 33 tırın ulaşabildiğini ve bu rakamın toplu yerinden edilmeler ve artan insani ihtiyaçlar göz önüne alındığında çok düşük olduğunu ifade etti. Ayrıca, Gazze'deki sivillerin güvenli bölgelere gidebileceği iddialarının yalan olduğunu ve güvenli bir yer olmadığını vurguladı. İsrail'in Refah'a saldırıları nedeniyle 800 bin kişinin yeniden göç etmek zorunda kaldığını bildiren Lazzarini, Gazze'ye kara sınırlarının açılmaması durumunda insani felaketin devam edeceğini söyledi.

18.05.2024 22:37
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'ne kara sınırlarının açılmaması ve bölgeye güvenli ulaşımın sağlanmamasının, insani felaketin sürmesine neden olduğunu belirtti.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yalnızca 33 tırın ulaştığını ifade ederek, bunun toplu yerinden edilmeler ve artan insani ihtiyaçlar gölgesinde çok düşük bir rakam olduğuna işaret etti.

Lazzarini, Gazze Şeridi'ne kara sınırlarının açılmaması ve bölgeye güvenli ulaşımın sağlanmamasının, insani felaketin sürmesine neden olduğunu vurguladı.

Gazze'deki sivillerin güvenli bölgelere gidebileceği iddialarının yalan olduğunu belirten Lazzarini, "Gazze'de güvenli bölge yok, güvenli bir yer yok, kimse güvende değil." ifadesini kullandı.

Lazzarini, İsrail'in Refah'a saldırıları nedeniyle 800 bin kişinin, yani Refah'ın nüfusunun yaklaşık yarısının yeniden göç etmek zorunda olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesi de 10 Mayıs'ta Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onaylamıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Refah, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Komiseri: Gazze'ye kara sınırları açılmazsa insani felaket devam eder - Son Dakika

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