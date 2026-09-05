BM Genel Kurulu, Afrika'yı gerçek boyutuyla gösteren harita önergesini kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM Genel Kurulu, Afrika'yı gerçek boyutuyla gösteren harita önergesini kabul etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Afrika başta olmak üzere kıtaları gerçek boyutlarıyla gösteren haritaların kullanımını teşvik eden önergeyi 164 lehte oyla kabul etti. Togo'nun önerdiği ve Afrika Birliği'nin desteklediği karar, bağlayıcı olmasa da hükümet ve kurumların "Eşit Dünya" projeksiyonuyla çizilmiş haritaları kullanmalarını özendirecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda, Afrika başta olmak üzere kıtaların gerçek boyutlarının daha doğru bir şekilde yansıtıldığı haritaların dünya çapında kullanımının yaygınlaşması için destek verilmesine yönelik önerge kabul edildi.

BM Genel Kurulunda, Afrika başta olmak üzere kıtaların gerçek boyutlarının daha doğru bir şekilde yansıtıldığı haritaların kullanımının yaygınlaşması için destek verilmesine yönelik önerge oylandı.

Togo tarafından önerilen ve Afrika Birliği (AfB) tarafından desteklenen önerge 164 lehte oyla kabul edilirken, tek aleyhte oy ABD tarafından verildi.

Söz konusu karar her ne kadar bağlayıcı olmasa da hükümet ve kurumların 16. yüzyıldan bu yana yaygın olarak kullanılan "Merkatör Projeksiyonu" yerine "Eşit Dünya" (Equal Earth) projeksiyonuyla çizilmiş dünya haritalarını kullanmalarının teşvik edileceği anlamına geliyor.

"Haritayı Düzeltin" kampanyası

Okullar, gazeteler ve televizyon yayınlarında en yaygın görülen, Avrupa'yı merkeze alan dünya haritası, haritacı Gerardus Mercator'ün 16. yüzyılda deniz seferlerinde daha kolay yol bulunabilmesi için geliştirdiği "Merkatör Projeksiyonu"nu temel alıyor.

Bu bilinen en yaygın dünya haritası, kıtaların şeklinin korunmasına odaklandığı için Ekvator ve tropikal bölgelerdeki toprakları, kutuplardakinden daha küçük gösteriyor.

Ancak ABD, Avrupa ve Rusya gibi ülkeleri olduğundan daha geniş alana sahip gösteren bu haritanın, değişik projeksiyon teknikleri geliştirilmesine rağmen hala yaygın kullanılması siyasi tartışmalara konu oluyor.

AfB destekli "Haritayı Düzeltin" (Correct the Map) kampanyası ise Dünya'yı ve özellikle Afrika kıtasını gerçek boyutlarıyla orantılı olmayan şekilde tasvir eden Merkatör Projeksiyonu'nun yerine, okullar, medya ve diğer kurumlarda "Eşit Dünya" projeksiyonuyla çizilmiş dünya haritasının kullanılmasını hedefliyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Hükümet, Afrika, Güncel, Dünya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Kurulu, Afrika'yı gerçek boyutuyla gösteren harita önergesini kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emeklinin beklediği haber: Masada 4 farklı senaryo var Memur ve emeklinin beklediği haber: Masada 4 farklı senaryo var
Yüreğir belediyesi için mahkeme kararını verdi CHP’den hamle gecikmedi Yüreğir belediyesi için mahkeme kararını verdi! CHP'den hamle gecikmedi
10 yıl sonra yakalanmıştı Suikast timindeki ismin yardım ağı deşifre 10 yıl sonra yakalanmıştı! Suikast timindeki ismin yardım ağı deşifre
Nepal’de korkunç bilanço Felaketin boyutu her saat artıyor Nepal'de korkunç bilanço! Felaketin boyutu her saat artıyor
Trump 47 yıl sonra bir ilke imza attı İsrail destekçileri küplere bindi Trump 47 yıl sonra bir ilke imza attı! İsrail destekçileri küplere bindi
Prens George’a telefon yasağı Kraliyet unvanı bile bu kuralı değiştiremedi Prens George’a telefon yasağı! Kraliyet unvanı bile bu kuralı değiştiremedi

12:20
Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor
Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor
12:18
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu Bakanlıktan net açıklama geldi
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi
12:01
Galatasaray’dan sakatlanan Osimhen ve Lemina için açıklama var
Galatasaray'dan sakatlanan Osimhen ve Lemina için açıklama var
11:54
Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye
Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?
11:01
Hemşireden infial yaratan paylaşım
Hemşireden infial yaratan paylaşım
10:44
Eski bakanın ölümünde sır perdesi aralanıyor Doktorun “hatırlamıyorum“ savunması yetmedi
Eski bakanın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Doktorun "hatırlamıyorum" savunması yetmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 13:02:11. #7.12#
SON DAKİKA: BM Genel Kurulu, Afrika'yı gerçek boyutuyla gösteren harita önergesini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement