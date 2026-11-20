BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsızlık hakkını teyit eden karar taslağını 8'e karşı 162 oyla kabul etti.

İnsan hakları ve insani işlerle ilgilenen Genel Kurulun 3. Komitesi tarafından sunulan tasarı oylandı.

Oylamada 162 ülke, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsızlık hakkını teyit eden tasarıya "evet" oyu verirken, 8 ülke "hayır" oyu kullandı, 8 ülke ise çekimser kaldı.

Lehte oy kullanan ülkeler arasında Türkiye başta olmak üzere tüm Avrupa Birliği üye devletleri, Kanada, Avustralya ile Güney Amerika, Asya ve Afrika'daki ülkelerin çoğunluğu yer alırken, ABD, İsrail, Arjantin, Paraguay, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine ve Palau aleyhte oy kullandı.

Karar, Filistin halkının İsrail işgalinden uzak, kendi topraklarında özgürce yaşama ve bağımsız olma hakkının devredilemez olduğunu teyit ediyor. Ayrıca bu hakkın koşulsuz, vazgeçilemez, müzakere edilemez veya uzlaşmaya konu edilemez olduğunu vurguluyor.