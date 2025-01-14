BM Genel Kurulu'nda Ortak Kararlılık Vurgusu - Son Dakika
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BM Genel Kurulu'nda Ortak Kararlılık Vurgusu

Philemon Yang, küresel sorunlarla mücadele için üye ülkelerin birlikte çalışmasının önemini belirtti.

14.01.2025 20:48
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang, küresel sınamalarla mücadele etmek için üye ülkelerin "ortak kararlılığının" ve birlikte çalışmasının önemli olduğunu söyledi.

Yang, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda 2025 önceliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Temel önceliklerinin, BM'nin de ana ilkeleri olan barış ve güvenlik, insan hakları ve sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmeye katkı sağlamak olduğunu söyleyen Yang, sözlerin ne kadar yerine getirildiğinin faaliyetlerle ölçüleceğine işaret ederek, "Ben ve ekibim söylediklerimizi yapacağız ve sözlerimizi yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.

Küresel sınamalarla mücadele etmek için üye ülkelerin "ortak kararlılığının" öneminin altını çizen Yang, "Sınamaların üstesinden gelmek ve hedeflerimize ulaşmak için birlikte hareket etmeyi taahhüt etmeliyiz." vurgusunda bulundu.

Yang, ana odak maddelerini ise şu şekilde sıraladı:

" Afrika'da barış ve güvenliğin sağlanması, küçük silahların yasa dışı kullanımının engellenmesi, çatışmada insan onurunun muhafaza edilmesi, çocuk işçiliğinin yok edilmesi, kalkınma için finansman sağlanması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine dijitalleşmeden faydalanarak ivme katılması."

Kadınların güçlendirilmesine de özel önem atfedeceğini aktaran Yang, Eylül 2024'te kabul edilen "Gelecek Pakt"ı uyarınca uluslararası sistemin "bugünün ve yarının" sınamalarına cevap verecek şekilde yenilenmesi gerektiğini kaydetti.

Yang, "Gelecek Paktı"na ilişkin üç ayrı toplantı düzenleyeceğini belirterek, burada "geleceği şekillendirmek için açık, kapsayıcı ve eylem odaklı" diyaloğa yer verileceğini bildirdi.

Birlik, çeşitlilik ve herkesin sesinin duyulduğu bir ortamın gerekli olduğunu kaydeden Yang, "çeşitlilikte birlik, herkes için her yerde barış, sürdürülebilir kalkınma ve insan onurunun ilerletilmesi" için çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Kurulu'nda Ortak Kararlılık Vurgusu - Son Dakika

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