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BM Genel Sekreteri: 2023'te İnsanlık Acı Çekiyor - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri: 2023'te İnsanlık Acı Çekiyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2023'ün şiddet ve acı dolu geçtiğine işaret ederek, insanlığın acı çektiğini belirtti. Guterres, iklim değişikliği, yoksulluk ve açlık gibi sorunlara dikkat çekerek, insanların birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, farklılıkların üstesinden gelerek çözüm üretilmesinin önemine değindi ve BM'nin barış, sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri: 2023\'te İnsanlık Acı Çekiyor
28.12.2023 - 22:21,
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2023'ün şiddet ve acı dolu geçtiğine işaret ederek, "İnsanlık acı çekiyor." açıklamasında bulundu.

Guterres, yeni yıl için video mesaj yayımladı.

İklim değişikliği nedeniyle dünyanın tehlike altında olduğunu ve 2023'ün kayda geçen en sıcak yıl olduğunu anımsatan Guterres, insanların aynı zamanda yoksulluk ve açlık çektiğini belirtti.

Antonio Guterres, kimseyi suçlamanın ya da hedef almanın bir faydasının olmadığına dikkati çekerek, "İnsanlık, birlik içinde hareket edince güçlü olur. 2024, güven ve ümidi tekrar inşa etme yılı olmalı." dedi.

Farklılıkların üstesinden gelerek çözüm üretilmesi gerektiğinin altını çizen Guterres, özellikle iklim, ekonomi, ayrımcılıkla mücadele gibi alanlarda harekete geçilmesinin önemine işaret etti.

"2023 yılı korkunç acılar, şiddet ve iklim kaosunun yaşandığı bir yıl olmuştur. İnsanlık acı çekiyor" ifadesini kullanan Guterres, BM'nin, barış, sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları için çaba sarf etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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