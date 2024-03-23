BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinlileri ziyaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün geldiği Mısır'ın El- Ariş kentinde tedavi gören Filistinlileri ziyaret etti.
Mısır'ın El- Kahire el-İhbariyye televizyon kanalında yer alan haberde Guterres'in, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ikinci kez ülkeye geldiği belirtildi.
Guterres'in "Gazze'de ateşkes çağrısını yenilemek için" bölgeye geldiği aktarılan haberde, Uluslararası El-Ariş Havalimanı üzerinden giriş yapan BM Genel Sekreteri'nin İsrail'in saldırılarında yaralanan Filistinlileri tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettiği kaydedildi.
BM Genel Sekreteri'nin, Gazze'ye yönelik uluslararası yardımın çoğunun ulaştırıldığı ve depolandığı Mısır'ın Kuzey Sina bölgesindeki Ariş'e ziyaretinin ardından Kuzey Sina Valisi Muhammed Şuşa'nın ofisinden de yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada Şuşa'nın, Guterres'e Gazze'ye yardım götürmek için yaklaşık 7 bin tırın Kuzey Sina'da beklediğini ancak İsrail'in talep ettiği denetim prosedürlerinin yardım akışını engellediğini ilettiği belirtildi.
Guterres'in daha sonra Ürdün'e giderek başkent Amman'daki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) tesislerini ziyaret etmesi bekleniyor.
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