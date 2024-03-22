BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır ve Ürdün'ü ziyaret edecek

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu yıl "ramazan ayı dayanışma seyahati" için Mısır ve Ürdün'ü ziyaret edeceği bildirildi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Guterres'in Kahire'ye varmak üzere olduğunu aktaran Haq, "Genel Sekreter ramazan ayı dayanışma seyahatinde özellikle Gazze ve Sudan'da insani ateşkes ve silahların susturulması çağrısını yineleyecek." dedi.

Haq, Mısır'da Guterres'in kuzey Sina'ya ve Refah sınırına gideceğini, burada insani yardım çalışanlarıyla buluşacağını duyurdu.

Guterres'in Kahire'de Sudan'dan gelen mültecilerle iftar yapacağını kaydeden Haq, aynı zamanda Mısırlı yetkililerle bir araya geleceğini söyledi.

Haq, Ürdün'de ise Guterres'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tesislerini ziyaret edeceğini belirtti.

Guterres'in Ürdün'de Filistinli mültecilerle iftar yapacağını aktaran Haq, aynı zamanda Ürdünlü yetkililerle buluşacağını söyledi.

Guterres, her yıl geleneksel olarak ramazan ayında bir Müslüman ülkeye ziyaret düzenliyor. Genel Sekreter geçen sene bu çerçevede Somali'ye gitmişti.