BM Genel Sekreteri, BM Personeline Yönelik Saldırıları Kınadı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri, BM Personeline Yönelik Saldırıları Kınadı

BM Genel Sekreteri, BM Personeline Yönelik Saldırıları Kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de BM personeline yönelik gerçekleşen saldırıyı kınayarak kapsamlı bir soruşturma talep etti. Guterres, saldırı sonucu hayatını kaybeden personelin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti ve acil insani ateşkes ile tüm esirlerin serbest bırakılması talebini yineledi. BM Sözcü Yardımcısı Haq ise olaya ilişkin bilgi edinmeye devam ettiklerini ve sorumluların hesap vermesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

13.05.2024 22:11
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak kapsamlı soruşturma talep etti.

BM Sözcülük Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Avrupa Hastanesi'ne giden BM aracına yönelik saldırı sonucu BM Güvenlik Birimi'nden bir personelin öldürülmesi ve diğerinin yaralanmasını üzüntüyle öğrendiğini bildiren Guterres, hayatını kaybeden personelin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak kapsamlı soruşturma istedi.

Gazze'deki durumun sadece sivilleri değil aynı zamanda insani yardım çalışanlarını etkilediğine dikkati çeken Guterres, acil insani ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması talebini yineledi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq da günlük basın toplantısında olaya ilişkin bilgi edinmeye devam ettiklerini, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 196 BM personelinin öldürüldüğünü bildirdi.

Haq, çatışma sonlandıktan sonra sorumluların hesap vermesi için yetkililerle irtibatlarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada Haq, öldürülen kişinin "uluslararası BM personeli" olduğunu teyit etti.

Haq, personelin uyruğunun da belli olduğunu ancak henüz basınla paylaşılamayacağını belirtti.

Kaynak: AA

Sözcü, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri, BM Personeline Yönelik Saldırıları Kınadı - Son Dakika

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