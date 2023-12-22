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BM Genel Sekreteri: Gazze'de hiçbir yer güvenli değil - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri: Gazze'de hiçbir yer güvenli değil

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de insani yardımların dağıtılmasının önündeki en büyük engelin 'İsrail'in saldırıyı yürütme biçimi' olduğunu belirterek 'Gazze'de hiçbir yer güvenli değil.' dedi. Guterres, Gazze'deki savaşın gidişatında kayda değer bir değişiklik olmadığını ve Gazze'deki sivillerin İsrail'in devam eden yoğun bombardımanları ve kara operasyonları esnasında etkin şekilde korunmadığına değindi. Guterres, Gazze'de sağlık sisteminin çökmüş durumda olduğuna işaret ederek, güneyde bulunan hastanelerin kapasitelerinin en az 3 katıyla çalıştığını, kuzeydekilerin ise neredeyse hiç faaliyet göstermediğini belirtti. Gazze'de insani yardımların dağıtılmasının önündeki en büyük engelin 'İsrail'in saldırıyı yürütme biçimi' olduğunu ifade eden Guterres, 'Yardımların etkili şekilde dağıtılması için Gazze'de güvenliğin sağlanması, güven içinde çalışabilecek personel, lojistik kapasite ve ticari faaliyetlerin yeniden başlaması gerekmektedir.' dedi.

BM Genel Sekreteri: Gazze\'de hiçbir yer güvenli değil
22.12.2023 - 22:16,
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de insani yardımların dağıtılmasının önündeki en büyük engelin " İsrail'in saldırıyı yürütme biçimi" olduğunu belirterek "Gazze'de hiçbir yer güvenli değil." dedi.

Guterres, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son zamanlarda Gazze'deki savaşın gidişatında kayda değer bir değişiklik olmadığını ve Gazze'deki sivillerin İsrail'in devam eden yoğun bombardımanları ve kara operasyonları esnasında etkin şekilde korunmadığına değinen Guterres, çoğunluğu kadınların ve çocukların oluşturduğu 20 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 1,9 milyon insanın yerlerinden edildiğini söyledi.

Guterres, Gazze'de sağlık sisteminin çökmüş durumda olduğuna işaret ederek, güneyde bulunan hastanelerin kapasitelerinin en az 3 katıyla çalıştığını, kuzeydekilerin ise neredeyse hiç faaliyet göstermediğini belirtti.

Dünya Gıda Programının (WFP) Gazze'deki açlık oranlarına ilişkin paylaştığı verilere atıfta bulunan Guterres, Gazze nüfusunun neredeyse dörtte birinin ciddi seviyelerde açlık çektiğini ve bölgede temiz suyun ise yok denecek kadar az olduğunu kaydetti.

Guterres, Gazze'de insani yardımların dağıtılmasının önündeki en büyük engelin "İsrail'in saldırıyı yürütme biçimi" olduğunu ifade ederek "Yardımların etkili şekilde dağıtılması için Gazze'de güvenliğin sağlanması, güven içinde çalışabilecek personel, lojistik kapasite ve ticari faaliyetlerin yeniden başlaması gerekmektedir." dedi.

İsrail'in yoğun bombardımanı ve Gazze'de nüfusun yoğunlukla yaşadığı bölgelerdeki çatışmaların, hem sivillerin hem de insani yardımı dağıtmaya çalışan personellerin hayatını tehlikeye attığını vurgulayan Guterres, "75 gün içinde Gazze'de 136 meslektaşımız öldürüldü. Bu, BM tarihinde daha önce hiç görmediğimiz bir şey. Gazze'de hiçbir yer güvenli değil." ifadelerini kullandı.

Guterres, Kerem Şalom ve Refah sınır kapılarından geçen tırların içindeki insani yardımın Gazze'de dağıtılabilmesi için yeterince araç bulunmadığını söyledi.

BM filosundaki çoğu aracın Gazze'nin kuzeyinden zorla çıkarıldıkları sırada geride kaldığını veya yok edildiğini belirten Guterres, İsrailli yetkililerin Gazze'ye ek araçların girmesine izin vermediğini kaydetti.

Gazze'de ticari hayatın normal akışına dönmesi gerektiğine dikkati çeken Guterres, İsrail'in bölgedeki ticari kısıtlamalarını derhal kaldırması çağrısında bulundu.

Guterres, BM kararları, uluslararası yasalar ve yürürlükteki anlaşmalar kapsamında, iki devletli çözümün sürdürülebilir barış için tek yol olduğunun da altını çizdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA
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