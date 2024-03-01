BM Genel Sekreteri, Gazze\'deki saldırıları kınadı ve insani ateşkes çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, derhal insani ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısını yineledi.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'nin kuzeyinde yardım bekleyen 112 Filistinlinin öldürülmesini kınadı.
Guterres'in baş sözcüsü Stephane Dujarric Perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, bugün Gazze'nin kuzeyinde hayat kurtarıcı yardım bekleyen 100'den fazla kişinin öldürüldüğü ya da yaralandığının bildirildiği saldırıyı kınıyor. Birleşmiş Milletler'in bir haftayı aşkın süredir yardım ulaştıramadığı kuşatma altındaki kuzeyde bulunan insanlar dahil olmak üzere, Gazze'deki çaresiz sivillerin acil yardıma ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
Filistinli yetkililer, İsrail güçlerinin Perşembe günü Gazze kentinin batısındaki bir sahil yolunda yardım bekleyen Filistinli kalabalığa ateş açarak 112 kişiyi öldürdüğünü ve 760'tan fazla kişiyi de yaraladığını bildirmişti.
İsrailli bir ordu sözcüsü ise Gazzelilerin sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ne giren yardım kamyonlarına saldırıp yağmalaması nedeniyle askerlerin "meşru müdafaa" için ateş açtığını iddia etmişti.
Sözcü, BM Genel Sekreteri Guterres'in derhal insani ateşkes sağlanması, tüm rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması ve kritik öneme sahip insani yardımların Gazze'ye girip tüm bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi için acil adımlar atılması yönünde çağrıda bulunduğunu ifade etti.
Dujarric, Gazze'deki çatışmalarda 30.000'den fazla insanın öldürüldüğü ve 70.000'den fazla insanın yaralandığının bildirildiği korkunç insani bilanço karşısında Guterres'in dehşete düştüğünü, ayrıca feci şekilde, enkaz altında henüz bilinmeyen sayıda insanın bulunduğunu kaydetti.
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