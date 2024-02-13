BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'de yaşayan insanların beşte dördü açlıkla mücadele ediyor - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'de yaşayan insanların beşte dördü açlıkla mücadele ediyor

BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze\'de yaşayan insanların beşte dördü açlıkla mücadele ediyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın en aç 700 bin insanının beşte dördünün Gazze'de yaşadığını belirtti. Gazze'nin küçük bir toprak parçası olmasına rağmen, yüz binlerce insanın açlıkla mücadele ettiği bir bölge olduğunu vurgulayan Guterres, uluslararası toplumun Gazze'ye daha fazla yardım sağlaması gerektiğini ifade etti.

13.02.2024 18:19
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BM Genel Sekreteri Guterres: "Dünyanın en aç 700 bin insanının beşinden dördü ( Gazze'de) bu küçük toprak parçasında yaşıyor"

Kaynak: AA

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Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'de yaşayan insanların beşte dördü açlıkla mücadele ediyor - Son Dakika
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