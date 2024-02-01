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BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'de insani kriz derinleşiyor - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'de insani kriz derinleşiyor

BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze\'de insani kriz derinleşiyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de yaşanan insani krizin giderek derinleştiğini belirterek, 1,7 milyon kişinin yerinden olduğunu ve insani sistemde çöküş yaşandığını ifade etti. Guterres, Gazze geneline hızlı ve engellenmeyen insani yardım çağrısında bulundu.

01.02.2024 20:41  Güncelleme: 20:43
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BM Genel Sekreteri Guterres: " Gazze'de herkes aç. 1,7 milyon kişi yerinden oldu. İnsani sistem çöküyor. Gazze geneline hızlı, engellenmeyen insani yardım çağrısı yapıyorum"

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'de insani kriz derinleşiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'de insani kriz derinleşiyor - Son Dakika
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