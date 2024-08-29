BM Genel Sekreteri İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını belirtti. Guterres, İsrail'i uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki ilgili yükümlülüklerine uymaya ve sivilleri korumak için önlemler almaya çağırdı.

29.08.2024 07:46
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını "şiddetle kınadığı" belirtildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter (Guterres), İsrail'in bugün Cenin, Tulkarm ve Tubas kentlerinde, hava saldırılarını da içeren büyük ölçekli askeri operasyonlar başlatması sonucu can kayıplarıyla sivil altyapının hasar görmesi de dahil, işgal altındaki Batı Şeria'daki son gelişmelerden derin endişe duymakta, aralarında çocukların da yer aldığı can kayıplarını şiddetle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Guterres'in, "İsrail'i uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki ilgili yükümlülüklerine uymaya ve sivilleri korumak ve güvenliklerini sağlamak için önlemler almaya çağırmaktadır." şeklindeki sözlerine yer verilen açıklamada, Genel Sekreterin, askeri operasyonların "derhal durdurulması talebi" aktarıldı.

Açıklamanın devamında, "bu tehlikeli gelişmelerin" işgal altındaki Batı Şeria'da "zaten patlamaya hazır durumu" körüklediği ve Filistin Yönetimi'ni "daha da zayıflattığı" vurgulandı.

Genel Sekreter'in ayrıca, bir İsrailli bir Bakanın son zamanlarda, Kudüs'teki kutsal mekanlarda yaptığı "tehlikeli ve kışkırtıcı eylem ve açıklamalardan da derin endişe duyduğu" kaydedildi.

Guterres'in açıklaması şu ifadelerle son buldu:

"Sonuç olarak, yalnızca işgalin sona ermesi ve iki devletli bir çözümle kurulacak anlamlı bir siyasi sürece geri dönülmesi şiddete son verecektir. BM, mevcut durumun sakinleştirilmesi ve bölgede istikrarın sağlanması için tüm taraflarla bu amaç doğrultusunda çalışmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika

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